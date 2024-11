Roma, Friedkin vicino all'esonero di Juric: decisione imminente per salvare la stagione

La Roma è sull'orlo di un nuovo cambio in panchina: l'esonero di Ivan Juric sembra imminente. La recente sconfitta contro il Verona ha aggravato una stagione già deludente, accelerando un processo iniziato dopo il pesante 5-1 subito dalla Fiorentina. Secondo fonti vicine alla società, i proprietari Dan e Ryan Friedkin sono consapevoli della necessità di una svolta immediata per interrompere la spirale negativa in cui la squadra è precipitata dopo l'esonero di Daniele De Rossi il 18 settembre.

I risultati attesi con l'arrivo di Juric non si sono concretizzati, mettendo a rischio le ambizioni stagionali del club. La proprietà americana, attualmente in Europa, potrebbe decidere già nelle prossime ore, valutando una rosa ristretta di due o tre candidati per la successione. L'obiettivo è individuare un allenatore con la credibilità e la personalità necessarie per riportare entusiasmo nell'ambiente giallorosso.

Tra i nomi considerati, Daniele De Rossi rappresenta una scelta naturale: già sotto contratto e con il sostegno di tifosi e giocatori. Tuttavia, i Friedkin hanno finora escluso questa opzione, preferendo non tornare sui propri passi. Nonostante ciò, di fronte al tracollo tecnico, potrebbero riconsiderare questa possibilità.

La situazione è critica e richiede decisioni rapide per evitare ulteriori compromessi agli obiettivi stagionali della Roma. La scelta del nuovo allenatore sarà determinante per il futuro del club.