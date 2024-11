Alluvione in Spagna: Re Felipe VI esprime comprensione per la rabbia dei residenti

Il re Felipe VI ha dichiarato di "comprendere la rabbia e la frustrazione" dei residenti colpiti dalle devastanti inondazioni in Spagna, sottolineando l'importanza di "dare loro speranza e garantire che lo Stato sia presente per aiutarli". Queste parole sono state pronunciate in un video pubblicato su X, in seguito alle contestazioni avvenute a Paiporta.

Nella giornata odierna, il re Felipe VI, la regina Letizia e il primo ministro Pedro Sánchez hanno interrotto la loro visita nel sud-est del Paese a causa delle proteste dei residenti. Giunti a mezzogiorno a Paiporta, una cittadina di 25.000 abitanti tra le più colpite dalle inondazioni che hanno causato almeno 217 morti, sono stati accolti da cittadini infuriati. Alcuni manifestanti hanno aggredito Sánchez e il presidente della Comunità Valenciana, Carlos Mazón, gridando "Assassini! Assassini!". Alcune persone hanno lanciato fango e oggetti vari contro il corteo, mentre insulti venivano rivolti al Primo Ministro e a Mazón, esponente del Partito Popolare (PP).

La tensione è salita al punto da richiedere l'intervento della polizia a cavallo per contenere i manifestanti più violenti. I sovrani si sono ritrovati con fango sul viso e sui vestiti, un episodio senza precedenti nella storia della monarchia spagnola. Nonostante la situazione, i reali sono rimasti per circa un'ora a dialogare con i residenti nel tentativo di placare la loro rabbia, prima di lasciare la zona. La visita prevista in un'altra località è stata successivamente annullata.

Le inondazioni hanno colpito duramente la regione di Valencia, con oltre 200 vittime confermate e numerosi dispersi. Le autorità stanno lavorando incessantemente per fornire assistenza alle comunità colpite e ripristinare i servizi essenziali. La presenza dei reali e del governo nelle zone devastate mira a dimostrare solidarietà e impegno nel supportare la popolazione durante questa crisi senza precedenti.