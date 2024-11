GP del Brasile: Verstappen trionfa con una rimonta epica, Leclerc quinto

Max Verstappen ha conquistato il Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos, realizzando una straordinaria rimonta dalla 17ª posizione in griglia. L'olandese della Red Bull ha dominato una gara caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse e numerosi colpi di scena, consolidando la sua leadership nel campionato mondiale.

La corsa, disputata sotto una pioggia incessante, ha visto Verstappen emergere come protagonista assoluto, tagliando il traguardo davanti alle due Alpine dei francesi Esteban Ocon e Pierre Gasly, rispettivamente secondo e terzo. Per Verstappen si tratta dell'ottava vittoria stagionale e della 62ª in carriera.

George Russell, al volante della Mercedes, ha concluso in quarta posizione, seguito dal monegasco Charles Leclerc su Ferrari, che ha ottenuto un solido quinto posto. Lando Norris, partito dalla pole position con la McLaren, ha chiuso al sesto posto, vedendo ridursi le sue speranze di titolo.

Con questo successo, Verstappen porta il suo punteggio a 388 punti nel campionato piloti, aumentando il distacco su Norris, fermo a 326 punti, a tre gare dal termine della stagione. Il prossimo appuntamento è previsto a Las Vegas il 24 novembre, dove Verstappen avrà la prima opportunità di assicurarsi il quarto titolo mondiale consecutivo.