Domenica In: Alan Friedman smentisce la lite con Luca Barbareschi a Ballando con le Stelle

Oggi, durante la trasmissione "Domenica In", Alan Friedman ha affrontato le voci riguardanti una presunta lite con Luca Barbareschi avvenuta nel corso di "Ballando con le Stelle". Il giornalista ha dichiarato: "Non c'è stata nessuna vera lite lì". Friedman ha descritto la sua esperienza nel programma come inizialmente positiva, ma ha poi paragonato l'atmosfera a quella di "Hunger Games", alludendo scherzosamente a tensioni dietro le quinte: "Dopo 3-4 puntate, Ballando con le stelle è diventato Hunger Games. Dietro le quinte, ti trovi con un coltello dietro la schiena...".

Eliminato dopo la sesta puntata del talent show, Friedman ha sottolineato l'importanza dell'educazione, affermando: "Preferisco dire che rispetto l'educazione e non tollero la maleducazione". Ha inoltre minimizzato le voci sulla presunta lite, attribuendole a speculazioni mediatiche: "C'√® un'industria di internet che ruota attorno a piccole notiziole che vengono sparse. √ą Roma, √® il mondo dello spettacolo".

Queste dichiarazioni seguono le recenti indiscrezioni su tensioni dietro le quinte di "Ballando con le Stelle". In particolare, si era parlato di un acceso confronto tra Friedman e una redattrice del programma, episodio che avrebbe portato la produzione a inviare una lettera di richiamo al giornalista. Successivamente, Friedman si sarebbe scusato, portando un mazzo di fiori alla redattrice coinvolta.

Nonostante le polemiche, Friedman ha continuato la sua partecipazione al programma fino all'eliminazione nella sesta puntata. Durante la sua permanenza, ha ricevuto critiche dai giudici, in particolare da Selvaggia Lucarelli, che lo ha definito una "macchietta". Friedman ha replicato sottolineando il suo impegno e la serietà con cui ha affrontato la competizione.

La sua eliminazione ha suscitato diverse reazioni, con alcuni spettatori che hanno apprezzato la sua autoironia e altri che hanno condiviso le critiche dei giudici. Nonostante l'uscita dal programma, Friedman ha espresso gratitudine per l'esperienza vissuta e ha ribadito il suo rispetto per tutti i partecipanti e lo staff di "Ballando con le Stelle".