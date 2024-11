Elezioni USA 2024: il mondo attende la scelta tra Trump e Harris

Le imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che vedono contrapposti Kamala Harris e Donald Trump, avranno ripercussioni significative a livello globale. Le posizioni dei due candidati su questioni chiave di politica estera delineano scenari differenti per il futuro.

Conflitto a Gaza e Medio Oriente

Entrambi i candidati concordano sulla necessitĂ di porre fine al conflitto a Gaza, ma propongono soluzioni diverse. Kamala Harris sostiene i negoziati promossi dall'amministrazione Biden, che prevedono il ritiro delle forze israeliane dalla Striscia e un percorso chiaro verso la formazione di uno Stato palestinese, in linea con la soluzione dei due Stati. Ha inoltre espresso solidarietĂ alla popolazione di Gaza, riconoscendo le sofferenze subite. Tuttavia, non appoggia la sospensione dell'invio di armi statunitensi a Israele, posizione che potrebbe alienarle il sostegno dell'ala sinistra del Partito Democratico e degli arabo-americani.

Donald Trump, invece, non si oppone a una vittoria militare di Israele a Gaza e non esclude una qualche forma di controllo o occupazione israeliana della Striscia, con il ritorno di coloni. Durante la sua precedente amministrazione, ha trasferito l'ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme e riconosciuto il controllo israeliano sulle Alture del Golan, occupate dalla Siria nel 1967.

Relazioni con l'Iran

La politica verso l'Iran differisce tra i due candidati. Harris condanna il sostegno dell'Iran a Hezbollah e Hamas, mantenendo una posizione critica nei confronti di Teheran. Trump rivendica l'abbandono dell'accordo sul nucleare iraniano del 2015, sostenendo che non fosse sufficiente a limitare le influenze negative dell'Iran nella regione. L'uscita dall'accordo ha permesso all'Iran di proseguire l'arricchimento dell'uranio, avvicinandosi alla capacitĂ di sviluppare armi nucleari.

Conflitto in Ucraina

Le elezioni potrebbero influenzare significativamente il conflitto in Ucraina. Gli ucraini temono che una vittoria di Trump, che ha attribuito a Volodymyr Zelensky la responsabilitĂ dell'invasione russa e non ha espresso chiaramente il suo sostegno alla vittoria ucraina, possa portare a una pace favorevole a Mosca. Trump ha dichiarato di poter risolvere il conflitto in pochi giorni, senza fornire dettagli specifici. Harris, al contrario, sostiene il continuo supporto militare degli Stati Uniti all'Ucraina e ha affermato che, se Trump fosse stato presidente al momento dell'invasione, "Putin ora sarebbe seduto a Kiev".

Relazioni con l'Europa e la NATO

Per gli alleati europei, Harris rappresenta una continuità con l'amministrazione Biden, che ha riaffermato l'impegno transatlantico degli Stati Uniti. Tuttavia, vi è incertezza su come Harris gestirà le questioni geopolitiche in autonomia. Trump, noto per le critiche all'Unione Europea e alla NATO, ha minacciato di imporre dazi sui prodotti europei e ha espresso scetticismo sull'impegno degli Stati Uniti nell'Alleanza Atlantica. Alcuni temono che una sua rielezione possa portare a un disimpegno degli USA dalla NATO.

Rapporti con la Cina

Entrambi i candidati mantengono una posizione ferma nei confronti della Cina. Trump promette di riprendere la "guerra dei dazi" contro Pechino, con tariffe fino al 60% sui prodotti cinesi, pur esprimendo ammirazione per il presidente Xi Jinping. Harris intende mantenere le restrizioni commerciali imposte da Biden e rafforzare i legami diplomatici con i Paesi dell'Asia-Pacifico per contrastare l'influenza cinese, sostenendo lo status quo a Taiwan.

Le elezioni del 5 novembre determineranno la direzione della politica estera statunitense, con implicazioni profonde per le dinamiche internazionali e le relazioni con alleati e avversari globali.