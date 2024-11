Chi è Kemi Badenoch: la nuova leader dei Tory, anti-woke e sostenitrice della Brexit

Kemi Badenoch è stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannico, diventando la prima donna di origini africane a guidare una delle principali formazioni politiche del Regno Unito. Nata il 2 gennaio 1980 a Wimbledon, Londra, da genitori nigeriani, ha trascorso gran parte della sua infanzia a Lagos, in Nigeria, prima di tornare nel Regno Unito all'età di 16 anni. Durante gli studi, ha lavorato in un McDonald's, esperienza che ha contribuito a formare la sua visione politica e sociale.

Laureata in informatica presso l'Università del Sussex, Badenoch ha successivamente studiato legge part-time, lavorando nel settore bancario e come direttore digitale per lo Spectator. La sua carriera politica è iniziata nel 2005, con l'elezione all'Assemblea di Londra nel 2012. Nel 2019, sotto il governo di Boris Johnson, è stata nominata sottosegretario di Stato per l'Infanzia e la Famiglia. Ha ricoperto vari ruoli ministeriali, tra cui quello di Segretario di Stato per le Imprese e il Commercio nel governo di Rishi Sunak.

Badenoch si distingue per le sue posizioni conservatrici e critiche verso il movimento "woke". Si oppone all'auto-identificazione per le persone transgender e alla "politica dell'identità", sostenendo che "non tutte le culture sono ugualmente valide" e che le discussioni sull'impero britannico dovrebbero includere anche gli aspetti positivi. Ha criticato la teoria critica della razza e ha espresso scetticismo riguardo alle politiche ambientali, definendosi eco-scettica.

La sua elezione a leader dei Tory avviene in un momento cruciale per il partito, che ha subito una storica sconfitta nelle elezioni generali di luglio, riducendo la sua rappresentanza parlamentare a 121 seggi. Badenoch ha ottenuto 53.806 voti, superando il rivale Robert Jenrick, che ne ha ricevuti 41.388.Nel suo discorso di vittoria, ha sottolineato la necessità di riconoscere gli errori passati e di ripristinare i valori conservatori tradizionali, promettendo di "dire la verità" e di "riavviare e riprogrammare" lo Stato britannico.

Sposata con Hamish Badenoch, banchiere con esperienze in Africa e attualmente impiegato presso Deutsche Bank, Kemi è madre di tre figli. La sua leadership rappresenta una svolta significativa per il Partito Conservatore, segnando un allontanamento dalle politiche centriste verso una linea più conservatrice e populista. Affronta ora la sfida di unire il partito e riconquistare la fiducia dell'elettorato britannico, in vista delle prossime elezioni previste entro il 2029.