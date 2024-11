Regno Unito: Kemi Badenoch eletta nuova leader dei Conservatori

Kemi Badenoch è stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannico, succedendo a Rishi Sunak dopo la storica sconfitta elettorale del 4 luglio. Badenoch ha ottenuto 53.806 voti, superando il rivale Robert Jenrick, che ne ha raccolti 41.388, come riportato dalla BBC.

Nata a Wimbledon nel 1980 da genitori nigeriani, Badenoch ha trascorso parte della sua infanzia in Nigeria prima di tornare nel Regno Unito per completare gli studi. Laureata in ingegneria informatica presso l'Università del Sussex, ha lavorato nel settore bancario e come direttrice digitale per la rivista The Spectator prima di intraprendere la carriera politica.

Eletta deputata per il collegio di Saffron Walden nel 2017, Badenoch ha ricoperto vari incarichi governativi, tra cui quello di Segretaria di Stato per il Commercio Internazionale e Ministra per le Donne e le Pari Opportunità. Durante la sua carriera, si è distinta per posizioni conservatrici su temi sociali ed economici, opponendosi al "politicamente corretto" e promuovendo politiche di libero mercato.

Nel suo discorso di accettazione, Badenoch ha riconosciuto gli errori commessi dal partito e ha sottolineato la necessità di un rinnovamento basato sui valori tradizionali conservatori. Ha dichiarato: "È tempo di dire la verità, di difendere i nostri principi, di pianificare il nostro futuro, di ripristinare la nostra politica e il nostro pensiero, e di dare al nostro partito e al nostro paese il nuovo inizio che meritano."

La nuova leader affronta la sfida di ricostruire il consenso per il Partito Conservatore, che nelle elezioni di luglio ha visto il numero dei parlamentari eletti crollare da 365 a 121. Badenoch ha promesso di preparare il partito per le future elezioni, previste entro il 2029, e di tenere il governo laburista guidato da Keir Starmer sotto stretta sorveglianza.

La sua elezione segna un momento storico, essendo la prima donna di origine africana a guidare un grande partito politico nel Regno Unito. La sua leadership è vista come un tentativo di riportare il partito verso posizioni più tradizionali e conservatrici, con un'enfasi su identità nazionale e libertà di espressione.

Badenoch ha ringraziato i suoi sostenitori, la famiglia e l'ex primo ministro Sunak, esprimendo apertura a includere Jenrick e altri candidati nel suo team. I prossimi passi includono la nomina di un nuovo gabinetto ombra e la preparazione per le future sfide politiche, con l'obiettivo di unire il partito e fornire un'opposizione efficace al governo in carica.