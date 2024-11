Cina costruisce una nuova nave misteriosa: una possibile 'portaerei civile' per sorveglianza e operazioni umanitarie

Recenti immagini satellitari hanno rivelato la costruzione di una nuova nave presso il cantiere navale Guangzhou Shipyard International, situato sull'isola di Longxue, nella provincia meridionale del Guangdong, Cina. Questa imbarcazione presenta caratteristiche uniche che la distinguono dalle precedenti unità navali cinesi.

Secondo Thomas Shugart, ex comandante di sottomarini della Marina degli Stati Uniti e attualmente ricercatore presso il Center for a New American Security, la nave ha dimensioni e forma insolite, risultando più piccola sia delle portaerei cinesi esistenti che delle navi d'assalto anfibio di classe Tipo 075. Shugart ipotizza che si tratti di una "portaerei apparentemente civile", suggerendo un possibile utilizzo duale, sia civile che militare, in linea con la strategia di fusione militare-civile perseguita da Pechino.

Carl Schuster, ex direttore delle operazioni del Joint Intelligence Center del Comando USA per il Pacifico, ritiene che la nave potrebbe essere destinata all'uso da parte della Guardia Costiera cinese per operazioni con elicotteri o droni. Una piattaforma di questo tipo amplierebbe le capacità di sorveglianza nelle acque del Mar Cinese Meridionale e potenzialmente a est di Taiwan. Inoltre, potrebbe essere impiegata in operazioni umanitarie, garantendo soccorsi rapidi in contesti non bellici, o come supporto logistico e nave officina durante operazioni anfibie.

La Cina sta avanzando nella costruzione della portaerei Fujian, la più grande e moderna del Paese, che dovrebbe essere operativa entro il 2026. Attualmente, la Marina cinese dispone delle portaerei Shandong e Liaoning, che recentemente hanno condotto le prime esercitazioni congiunte, anche nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale. Secondo il Center for Strategic and International Studies, think tank con sede a Washington, Pechino sta inoltre progredendo rapidamente nella realizzazione della nave d'assalto anfibio più grande al mondo, la Tipo 076, dotata di un ponte di decollo di circa 260 metri per 52.