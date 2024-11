Zazoom di 1 nov 2024

Riaperta l'indagine sul duplice omicidio della baronessa Rothschild e della sua segretaria

La Procura e i Carabinieri di Macerata hanno riaperto l'inchiesta sul misterioso duplice omicidio della baronessa Jeanette Rothschild e della sua segretaria e interprete Gabriella Guerin. La notizia è stata annunciata in esclusiva durante la puntata odierna di "Quarto Grado", trasmessa su Retequattro. Il 29 novembre 1980, la baronessa Rothschild e Gabriella Guerin scomparvero sui Monti Sibillini, nei pressi di Sarnano, in provincia di Macerata. I loro corpi furono ritrovati 13 mesi dopo, il 27 gennaio 1982, in un bosco a Podalla di Fiastra, da alcuni cacciatori. Le circostanze della loro morte sono rimaste avvolte nel mistero per oltre quattro decenni. Durante le indagini iniziali, emersero diverse ipotesi, tra cui possibili collegamenti con figure come Roberto Calvi e la Banda della Magliana. Si ipotizzò anche un legame con un furto di opere d'arte avvenuto presso la casa d'aste Christie's di Roma, il giorno precedente la scomparsa delle due donne. Oggi, gli inquirenti hanno convocato numerosi testimoni nel tentativo di ricostruire gli eventi legati a questo caso irrisolto. La riapertura del fascicolo per duplice omicidio rappresenta una svolta significativa nelle indagini. Il programma "Quarto Grado", condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha dedicato ampio spazio a questa vicenda, offrendo aggiornamenti e approfondimenti esclusivi.

