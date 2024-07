Macerata - auto finisce in un lago per la pesca sportiva: due morti

La dinamica di quanto è avvenuto è ancora in corso di accertamento.

Attualità - Auto cade in un laghetto per la pesca sportiva a Montefano nel maceratese. Due i morti. A dare l'allarme sono stati alcuni pescatori che hanno visto il veicolo attorno alle 10 di oggi scivolare in acqua. Sul posto, da questa mattina, sono in corso da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco le operazione di recupero del mezzo con dentro i due corpi. La dinamica di quanto è avvenuto è ancora in corso di accertamento.