Roma: crollo di un cornicione in via del Corso, ferito un passante

Questa mattina, 1 novembre 2024, intorno alle 10:00, un incidente ha scosso il centro di Roma. In via del Corso 45, alcune parti del cornicione della Chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria si sono staccate, colpendo un passante. La vittima, un uomo italiano di 51 anni, ha riportato ferite lievi ed è stata prontamente trasportata all'ospedale Fatebenefratelli per le cure necessarie.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute le pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno gestito la situazione e avviato le prime indagini. I Vigili del Fuoco, giunti immediatamente, hanno messo in sicurezza l'area interessata, disponendo il transennamento per prevenire ulteriori rischi per i passanti.

La Chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria, situata lungo la storica via del Corso, è un edificio di rilevanza storica e artistica. Eventi come questo sollevano preoccupazioni sulla manutenzione e la sicurezza delle strutture storiche nel centro di Roma. Le autorità competenti stanno valutando le cause del crollo e pianificando interventi per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare il patrimonio architettonico della città .