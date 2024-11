X Factor 2024: eliminato Pablo Murphy, in 10 verso la finale a Napoli

Il secondo live di X Factor 2024 ha visto l'eliminazione di Pablo Murphy, concorrente della squadra di Paola Iezzi. La serata, condotta da Giorgia, ha offerto esibizioni di alto livello e ospiti di rilievo.

Le esibizioni della serata

La gara si è articolata in due manche di cover. Nella prima, Francamente (team Jake La Furia) ha proposto una versione personale di "Mi fai impazzire" di Blanco feat. Sfera Ebbasta. I Punkcake (team Manuel Agnelli) hanno portato sul palco "Gone Daddy Gone" dei Violent Femmes, mentre I Patagarri (team Achille Lauro) hanno reinterpretato "sw1n60" di thasup feat. Salmo in chiave jazz. Lowrah (team Paola Iezzi) si è esibita con "Man Down" di Rihanna, seguita da Lorenzo Salvetti (team Achille Lauro) con "100 messaggi" di Lazza. El Ma (team Jake La Furia) ha chiuso la prima manche con "Try" di Pink.

Nella seconda manche, i Les Votives (team Achille Lauro) hanno interpretato "Sign Of The Times" di Harry Styles. Danielle (team Manuel Agnelli) ha proposto "Lugano addio" di Ivan Graziani, mentre Mimì (team Manuel Agnelli) ha emozionato con "Something On Your Mind" di Karen Dalton. Pablo Murphy (team Paola Iezzi) ha scelto "Mr. Brightside" dei The Killers, e i The Foolz (team Jake La Furia) hanno chiuso la serata con "I Was Made for Lovin’ You" dei Kiss.

Ospiti e momenti speciali

La serata è stata arricchita dall'esibizione di Gaia, che ha presentato un medley dei suoi successi "Dea saffica" e "Sesso e Samba", coinvolgendo il pubblico dell'X Factor Arena. Giorgia ha aperto lo show con il suo nuovo singolo "Niente di male", confermando la sua versatilità come conduttrice e artista.

Eliminazione e prossimi appuntamenti

Al termine delle esibizioni, i meno votati sono stati El Ma e Pablo Murphy. Dopo il ballottaggio, i giudici hanno deciso di eliminare Pablo Murphy, riducendo a due i concorrenti rimasti nella squadra di Paola Iezzi. I dieci artisti ancora in gara continuano il loro percorso verso la finale, prevista per il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. L'evento, gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli, ha registrato il tutto esaurito per i biglietti disponibili su Ticketone il 30 ottobre. Tuttavia, sono previsti ulteriori ingressi per permettere a più fan di partecipare.

Il prossimo appuntamento con X Factor 2024 è fissato per giovedì 7 novembre su Sky e in streaming su NOW. La terza puntata avrà come tema la dance, con gli artisti chiamati a esibirsi su brani di questo genere. L'opening sarà affidato a Sarafine, vincitrice dell'edizione 2023, mentre l'ospite speciale sarà Tananai, che presenterà il suo nuovo album "Calmocobra", recentemente in vetta alle classifiche FIMI/GfK.

La competizione si fa sempre più intensa, con i concorrenti determinati a conquistare un posto nella storica finale napoletana.