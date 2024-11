hopecore: il trend di TikTok che celebra speranza e positività

Il trend "hopecore" sta spopolando su TikTok, accumulando oltre 2 miliardi di visualizzazioni e 200 milioni di "mi piace". Questo hashtag celebra la vita in tutte le sue sfaccettature, dai momenti più significativi a quelli più semplici, offrendo brevi sprazzi di colore per ricordare che, nonostante le difficoltà, esistono speranza e bellezza. Si pone in netto contrasto con il "doomscrolling", termine che indica la ricerca consapevole di notizie negative, eletto parola dell'anno nel 2020 dall'Oxford Dictionary e inserito nei dizionari Merriam-Webster nello stesso periodo.

I video "hopecore" spaziano da scene di coppie che si baciano al proprio matrimonio, a celebrità come Hugh Jackman che abbracciano fan entusiasti, fino a sequenze di immagini con brevi testi sovraimpressi come "Be Kind" (Sii gentile), "Be Happy" (Sii felice) o "Life is beautiful" (La vita è bella). Questi contenuti sono spesso accompagnati da brani come "Evergreen" di Richy Mitch & the Coal Miners, band folk rock del Colorado, o "Viva la Vida" dei Coldplay. Un esempio è l'utente "hopecorez", che pubblica esclusivamente questo tipo di contenuti, vantando quasi 800.000 follower e 122 milioni di "mi piace".

La Generazione Z è il principale pubblico di questi contenuti. Questa generazione ha affrontato numerose sfide negli ultimi anni, tra cui la pandemia da Covid-19, un'ansia generazionale diffusa e una lotta costante contro la depressione. Secondo la Società Italiana di Psichiatria, negli ultimi tre anni i disturbi mentali sono aumentati del 28%. L'uso eccessivo dei social media ha desensibilizzato molti giovani rispetto al mondo circostante, e l'"hopecore" può essere visto come una forma di ribellione alla negatività quotidiana. La speranza diventa così un meccanismo di adattamento, permettendo di focalizzarsi sugli aspetti positivi anche quando tutto sembra andare storto. Questa mentalità, opposta all'immobilismo associato all'apatia e alla depressione, consente di sopravvivere e prosperare nonostante le avversità.

L'"hopecore" offre contenuti motivazionali per la vita quotidiana, pensati su misura per una Generazione Z che cerca di emergere nel mondo moderno. Questo sentimento di ribellione, intriso di speranza e umanità, continua a crescere sui social media.