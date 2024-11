SuperEnalotto: estrazione del 31 ottobre 2024, nessun 6 né 5+1

Nell'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 31 ottobre 2024, nessun giocatore ha centrato la combinazione vincente con sei numeri ("6") né quella con cinque numeri più il numero Jolly ("5+1"). Un solo fortunato ha realizzato un "5", aggiudicandosi un premio di 173.413,60 euro.

La combinazione vincente estratta è stata: 18, 40, 55, 58, 71, 85; Numero Jolly: 46; Numero SuperStar: 46.

Il jackpot per il prossimo concorso, previsto per sabato 2 novembre 2024, è stimato in 25.300.000 euro.

Modalità di gioco e premi del SuperEnalotto

Il SuperEnalotto è un gioco a premi italiano che prevede l'estrazione di sei numeri su 90. I giocatori possono vincere indovinando da un minimo di due numeri fino alla combinazione completa di sei numeri. Le categorie di vincita e i premi orientativi sono:

- 2 numeri: circa 5 euro

- 3 numeri: circa 25 euro

- 4 numeri: circa 300 euro

- 5 numeri: circa 32.000 euro

- 5 numeri + Numero Jolly ("5+1"): circa 620.000 euro

- 6 numeri ("6"): jackpot variabile in base al montepremi accumulato

Ogni combinazione di sei numeri ha un costo di 1 euro. È possibile aggiungere l'opzione SuperStar al costo aggiuntivo di 0,50 euro per combinazione, aumentando le possibilità di vincita e l'entità dei premi. La giocata minima, comprendente una combinazione con l'opzione SuperStar, costa quindi 1,50 euro. Per giocare più combinazioni, basta moltiplicare il numero di colonne per 1,50 euro per determinare il costo totale della giocata.

Verifica delle vincite

I giocatori possono verificare le proprie schedine utilizzando l'app ufficiale del SuperEnalotto o consultando l'archivio online delle ultime 30 estrazioni disponibile sul sito ufficiale. È importante controllare le proprie giocate per non perdere l'opportunità di riscuotere eventuali premi.

Prossima estrazione

La prossima estrazione del SuperEnalotto si terrà sabato 2 novembre 2024. Con un jackpot stimato di 25.300.000 euro, molti giocatori tenteranno la fortuna nella speranza di centrare la combinazione vincente.

Per partecipare, è possibile giocare le proprie combinazioni presso le ricevitorie autorizzate o online attraverso i canali ufficiali. Le giocate devono essere effettuate entro le 19:30 del giorno dell'estrazione.

Il SuperEnalotto è gestito da Sisal e le estrazioni avvengono tre volte a settimana: martedì, giovedì e sabato. È possibile giocare anche attraverso sistemi a caratura, che permettono di partecipare con quote di 5 euro, condividendo l'eventuale vincita con altri giocatori.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di gioco, regolamenti e probabilità di vincita, si consiglia di consultare il sito ufficiale del SuperEnalotto o rivolgersi alle ricevitorie autorizzate.