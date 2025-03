SuperEnalotto, centrato un '5+1' da 549.623,41 euro : numeri estrazione del 13 marzo 2025

Nell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, 13 marzo 2025, non è stato realizzato alcun '6'. Tuttavia, un fortunato giocatore ha centrato un '5+1', aggiudicandosi 549.623,41 euro. Inoltre, sono stati registrati quattro '5', ciascuno dei quali ha fruttato 44.392,66 euro.

Il jackpot per il prossimo concorso sale così a 85.600.000 euro.

Combinazione vincente del 13 marzo 2025:

Numeri estratti: 7, 25, 33, 51, 58, 70

7, 25, 33, 51, 58, 70 Numero Jolly: 79

79 Numero SuperStar: 31

Dettaglio delle vincite:

Punti 6: nessun vincitore

nessun vincitore Punti 5+1: 1 vincitore da 549.623,41 euro

1 vincitore da 549.623,41 euro Punti 5: 4 vincitori da 44.392,66 euro ciascuno

4 vincitori da 44.392,66 euro ciascuno Punti 4: 623 vincitori da 290,01 euro ciascuno

623 vincitori da 290,01 euro ciascuno Punti 3: 21.142 vincitori da 25,74 euro ciascuno

21.142 vincitori da 25,74 euro ciascuno Punti 2: 329.431 vincitori da 5,13 euro ciascuno

La giocata minima al SuperEnalotto prevede una colonna (6 numeri) al costo di 1 euro. È possibile aggiungere l'opzione SuperStar con un costo aggiuntivo di 0,50 euro per colonna. La giocata minima con SuperStar costa quindi 1,50 euro. Per chi desidera aumentare le proprie possibilità di vincita, esistono i sistemi a caratura, che permettono la partecipazione di più giocatori con quote singole da 5 euro. In questo modo, si possono giocare fino a 27.132 combinazioni.

È possibile verificare le proprie giocate attraverso l'App ufficiale del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non ancora verificate, è disponibile online un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

Il prossimo concorso del SuperEnalotto si terrà sabato 15 marzo 2025, con un jackpot stimato di 85.600.000 euro.

