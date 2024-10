Netanyahu: Israele può colpire ovunque in Iran

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che Israele ha una libertà d'azione in Iran senza precedenti e la capacità di raggiungere qualsiasi obiettivo all'interno del territorio iraniano, se necessario. Queste dichiarazioni sono state pronunciate durante la cerimonia di chiusura del corso per ufficiali delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), durante cui Netanyahu ha ribadito che l’obiettivo principale del suo governo è impedire all’Iran di acquisire armi nucleari.

Netanyahu ha anche parlato delle relazioni con gli Stati Uniti, esprimendo apprezzamento per la politica americana e sottolineando che, se necessario, Israele prende decisioni autonome per garantire la propria sicurezza. La Casa Bianca ha confermato che, in caso di rappresaglia iraniana agli attacchi israeliani del 25 ottobre, gli Stati Uniti forniranno supporto a Israele e ha esortato Teheran a non rispondere con ulteriori azioni.

Una fonte di alto rango iraniana ha riferito alla CNN che l’Iran è pronto a rispondere in modo “definitivo e doloroso” agli attacchi israeliani, prevedendo che la risposta possa arrivare prima delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre.

Netanyahu ha incontrato a Gerusalemme Amos Hochstein e Brett McGurk, inviati americani per il Medio Oriente. Durante l’incontro, il primo ministro ha chiarito che ogni possibile accordo di cessate il fuoco con Hezbollah dovrà garantire la sicurezza di Israele. Ha evidenziato che l’aspetto centrale non è rappresentato dai dettagli dell’accordo, bensì dalla determinazione e dalla capacità di Israele di far rispettare l’intesa e prevenire eventuali minacce alla sicurezza nazionale provenienti dal Libano.