Al Bano e il dolore per Ylenia: il racconto di una perdita e una separazione

Al Bano Carrisi, noto cantante italiano, ha rivelato dettagli toccanti nel suo nuovo libro Il sole dentro, dedicando diverse pagine alla figlia Ylenia, scomparsa a New Orleans nel 1994. In questo libro, Al Bano racconta il dolore incolmabile che ha travolto lui e l'ex moglie Romina Power, un dolore che inizialmente ha unito la coppia, per poi separarla irrimediabilmente. Romina era convinta che una separazione avrebbe riportato Ylenia a casa, un pensiero condiviso anche dalla madre di lei. Tuttavia, con il passare del tempo, la loro relazione è crollata sotto il peso di emozioni insostenibili, portando alla loro separazione definitiva.

Il racconto include l'ultimo concerto della coppia, tenutosi il 4 luglio 1994 di fronte a 40mila persone, dove si sono esibiti in We'll Live It All Again, un addio ironico poiché segnava anche il loro ultimo saluto come duo artistico. Nel libro, Al Bano riflette su quanto gli anni '90 siano stati un periodo atroce, caratterizzato da pettegolezzi e accuse infondate, tra cui le insinuazioni che Ylenia fosse stata trattenuta dai genitori per generare pubblicità . Di fronte a tali dicerie, Al Bano esprime disgusto per la "meschinità " di alcuni, ricordando come fosse contemporaneamente impegnato a prendersi cura delle figlie Cristel e Romina Jr., proteggendole dai media spostandole in Svizzera.

Nel libro, Al Bano ricorda i gesti di solidarietà ricevuti in quel periodo, come la telefonata di Sophia Loren, che si offrì di aiutarlo in America, e il supporto di Silvio Berlusconi, che mise a disposizione il suo aereo privato per facilitare gli spostamenti. Il cantante, inoltre, racconta la sua giovinezza e il percorso di crescita che lo ha portato alla celebrità , soffermandosi sugli incontri che hanno segnato la sua carriera, come quelli con Giovanni Paolo II, Maradona e Morgan Freeman.

Al Bano parla anche dell’incontro con Romina sul set del film Nel sole, un momento che ha cambiato la sua vita e che ha segnato l'inizio di una relazione importante e duratura. Nonostante il dolore della separazione, Al Bano ha poi trovato conforto accanto a Loredana Lecciso, una donna che ha portato positività nella sua vita e che oggi descrive come una madre amorevole per i figli. L'autobiografia Il sole dentro si rivela quindi un racconto intimo della vita del cantante, fatto di successi, dolori e profondi legami affettivi, e rappresenta una testimonianza della resilienza di Al Bano, che nonostante tutto continua a trovare forza nella sua musica e nei ricordi felici.