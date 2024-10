Giuseppe Saieva di 31 ott 2024

Corsair presenta K70 PRO TKL

K70 PRO TKL, ingloba la tecnologia Rapid Trigger e FlashTap in un fattore di forma TKL CORSAIR è entusiasta di poter integrare la tecnologia degli switch magnetici MGX in un competitivo fattore di forma tenkeyless con la nuovissima tastiera K70 PRO TKL. Dotata di funzionalità ricercate come FlashTap e Rapid Trigger, K70 PRO TKL è pronta a dominare il panorama del gaming competitivo.

CORSAIR offre 50% su una selezione di dissipatori AIO

Il webshop CORSAIR offre attualmente uno sconto del 50% su una selezione di dissipatori AIO.WEBSTORE DEALS AIO Coolers 50% di sconto. I prezzi delle offerte sono soggetti a modifiche. Controlla sempre prima di pubblicare. Da ora fino al 31 ottobre ... 👉Continua a leggere

CORSAIR nuovi dissipatori a liquido per CPU iCUE LINK TITAN RX LCD

CORSAIR ha comunicato oggi di aver ampliato la nota gamma di sistemi di raffreddamento per CPU all-in-one (AIO) di nuova generazione con il nuovo modello iCUE LINK TITAN RX LCD. Mantenendo le eccezionali prestazioni di raffreddamento della CPU ... 👉Continua a leggere

CORSAIR: dissipatori a liquido per CPU NAUTILUS RS e RS ARGB Series

CORSAIR è entusiasta di comunicare il lancio dei dissipatori a liquido per CPU della gamma CORSAIR NAUTILUS RS e NAUTILUS RS ARGB. Questi innovativi dissipatori garantiscono un raffreddamento della CPU ad alte prestazioni, facilità di ... 👉Continua a leggere

Ventole CORSAIR iCUE LINK RX MAX Series

CORSAIR è lieta di comunicare il lancio delle ventole iCUE LINK RX MAX Series. Queste ventole vantano uno spessore di 30 mm, il 20% in più delle ventole standard da 25 mm. Questo spessore maggiorato aumenta il flusso d’aria e la pressione ... 👉Continua a leggere

CORSAIR - Case per PC Super-Tower iCUE LINK 9000D RGB AIRFLOW

CORSAIR ha annunciato oggi l’uscita del case 9000D RGB AIRFLOW, un aggiornamento del popolarissimo case OBSIDIAN 1000D Super-Tower. Noto per essere il non plus ultra dei case per sistemi di raffreddamento ad acqua personalizzati, il 9000D ... 👉Continua a leggere