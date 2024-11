Recensione Corsair K70 PRO TKL

Oggi vi parlo della Corsair K70 PRO TKL. E' una tastiera meccanica tenkeyless (TKL), progettata per soddisfare le esigenze dei gamer e degli utenti che cercano un dispositivo compatto ma altamente performante. Questa tastiera combina la qualità costruttiva solida e l'estetica accattivante tipiche di Corsair con una serie di caratteristiche avanzate, come i tasti PBT double-shot, la tecnologia di polling rate a 8.000 Hz e il supporto al software iCUE per una personalizzazione completa dell’illuminazione RGB e delle macro. In questa recensione analizzo vari aspetti della K70 PRO TKL per comprendere se questo dispositivo sia una scelta valida per i professionisti del gaming o per chi cerca una tastiera di alta qualità e personalizzazione avanzata.

Materiali e Design

Il design della Corsair K70 PRO TKL è una delle sue caratteristiche di punta, con un’estetica elegante e un’attenzione ai dettagli che la rendono adatta a setup di gaming e ambienti di lavoro. Il corpo principale della tastiera è realizzato in alluminio spazzolato anodizzato, un materiale robusto che conferisce resistenza senza compromettere la leggerezza. Questo telaio in metallo, spesso associato a tastiere di fascia alta, contribuisce a una sensazione di solidità e a un look sofisticato, che si abbina bene anche in ambienti minimalisti o professionali. La K70 PRO TKL dispone anche di keycaps in ABS o PBT double-shot, a seconda della versione scelta. I tasti in PBT sono preferiti dai gamer per la loro maggiore resistenza all’usura rispetto all’ABS, mantenendo il lettering intatto e la superficie antiscivolo anche dopo un uso intenso. La tecnologia double-shot, che inserisce il lettering all'interno del keycap anziché sulla superficie, contribuisce a una durata elevata e a un look sempre nitido. Una delle caratteristiche di design più interessanti è il poggiapolsi magnetico, dotato di un’imbottitura in memory foam che garantisce comfort durante lunghe sessioni.

Il poggiapolsi si attacca facilmente alla tastiera grazie a un sistema magnetico, permettendo una rapida installazione o rimozione, ed è stato apprezzato per il supporto ergonomico. Infine, sul piano estetico e funzionale, la tastiera è dotata di un’illuminazione RGB per-key altamente personalizzabile tramite il software iCUE di Corsair. Questo permette non solo di creare effetti di luce complessi, ma anche di programmare ogni tasto per attività specifiche, migliorando ulteriormente l’estetica e la funzionalità della tastiera. Sul lato destro della tastiera troviamo una rotella di controllo personalizzabile, che consente di regolare velocemente il volume o altre impostazioni senza distogliere l’attenzione dal gioco. I materiali e il design della Corsair K70 PRO TKL uniscono funzionalità e stile, rendendola una scelta eccellente per chi cerca una tastiera compatta ma di alta qualità.

Hardware e Prestazioni

La Corsair K70 PRO TKL eccelle in ambito hardware e prestazioni grazie a componenti innovativi e tecnologie avanzate, pensate per garantire velocità e precisione, soprattutto nelle sessioni di gaming ad alto livello. La K70 PRO TKL adotta i nuovi switch Corsair MGX Hyperdrive magnetici lineari, progettati per offrire un’esperienza di pressione fluida e veloce. Questi switch sono pre-lubrificati, caratteristica che riduce il rumore e migliora la consistenza del feedback. Una peculiarità notevole è la possibilità di regolare la distanza di attuazione (da 0,1 mm fino a 4 mm), che consente agli utenti di personalizzare la sensibilità in base alle proprie preferenze. Questa regolabilità rende gli switch particolarmente adatti ai giochi FPS, in cui una pressione più breve può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. La tastiera supporta una frequenza di polling fino a 8000 Hz, resa possibile dalla tecnologia Corsair AXON. Con una frequenza di polling così elevata, la K70 PRO TKL registra gli input in modo praticamente istantaneo (con un tempo di risposta di 0,125 ms), riducendo il ritardo al minimo. Questo è cruciale per i gamer competitivi, poiché ogni millisecondo può influire sulla rapidità di risposta nel gioco.

Inoltre, l’alto polling rate garantisce una registrazione precisa e senza interruzioni anche durante pressioni multiple di tasti, grazie alla funzione N-Key Rollover e all’anti-ghosting integrato. Un altro punto di forza di questa tastiera è la funzionalità Rapid Trigger, che consente un reset istantaneo di ogni tasto. Questo è particolarmente vantaggioso in giochi che richiedono sequenze rapide e ripetute di pressione, come i giochi d'azione o di ruolo. Oltre a ciò, la tecnologia FlashTap offre la possibilità di assegnare priorità ai tasti in situazioni di pressione multipla, rendendo la tastiera molto reattiva e adattabile anche in situazioni di gioco concitate. La tastiera è dotata di un quadrante di controllo personalizzabile che facilita l’accesso rapido a funzioni come volume, illuminazione e switch delle modalità di gioco. Inoltre, il software iCUE di Corsair consente una configurazione dettagliata, inclusa la personalizzazione dell'illuminazione RGB per singolo tasto e la gestione dei profili, che possono essere salvati nella memoria interna (fino a cinque profili). Questa combinazione di hardware sofisticato e software versatile rende la K70 PRO TKL estremamente adattabile alle esigenze di ogni utente.

Uso Quotidiano

Per l'uso quotidiano, la Corsair K70 PRO TKL offre una combinazione di comfort, funzionalità e prestazioni adatte non solo per il gaming ma anche per un uso generale.

Ecco alcuni aspetti chiave che ne caratterizzano l'esperienza quotidiana:

Comfort eErgonomico. La tastiera è progettata per favorire un'esperienza confortevole anche in sessioni prolungate. Grazie al poggiapolsi magnetico e imbottito, è possibile mantenere una postura comoda durante ore di utilizzo. Le dimensioni compatte del formato(tenkeyless) liberano spazio sulla scrivania, rendendola ideale sia per il gioco che per l'uso professionale, specialmente in ambienti con spazi ridotti.

L'integrazione con il software iCUE di Corsair consente un livello di personalizzazione elevato: è possibile configurare il comportamento dei tasti, l’illuminazione RGB e impostare macro, semplificando l'accesso rapido a comandi specifici o sequenze di tasti complesse. Questa flessibilità è utile anche per i professionisti che usano applicazioni come software di editing, dove i tasti personalizzati possono velocizzare i flussi di lavoro.

In ambito gaming, la tecnologia Rapid Trigger offre una risposta quasi istantanea alla pressione dei tasti, migliorando la precisione nelle azioni ripetute. Questo è particolarmente vantaggioso per chi gioca a titoli FPS o MOBA, dove la velocità di reazione è fondamentale. Per scrittura e uso professionale, i tasti magnetici MGX permettono di regolare la sensibilità, rendendo la tastiera versatile anche per un uso più tranquillo, senza rischio di attivazioni accidentali. L’aggiunta di strati fonoassorbenti contribuisce a rendere la tastiera più silenziosa rispetto alle tradizionali meccaniche, caratteristica apprezzabile in ambienti di lavoro o in contesti in cui si desidera ridurre il rumore. Gli switch magnetici pre-lubrificati offrono una digitazione fluida e costante, con un tocco morbido e lineare che minimizza l'affaticamento delle dita.

Conclusioni

La Corsair K70 PRO TKL è una tastiera di fascia alta per gamer professionisti o utenti avanzati, con un design ben studiato e tecnologie innovative. Le sue prestazioni sono eccellenti, ma il prezzo e l’assenza di una versione wireless potrebbero limitarne l’appeal. Nonostante ciò il prodotto è vivamente consigliato!

Voto: 9/10

Pro

Elevata personalizzazione e precisione.

Comfort grazie al poggiapolsi

Risposta rapida dei tasti

Materiali premium

Design compatto

Contro