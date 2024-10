Elezioni presidenziali USA 2024: astronauti in orbita esercitano il voto

A pochi giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, gli astronauti americani a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) stanno già partecipando al voto, nonostante si trovino a circa 400 chilometri dalla superficie terrestre. La procedura, resa possibile da una legge del Texas del 1997, permette il voto elettronico a distanza per i cittadini americani nello spazio. Questo processo è stato utilizzato per la prima volta in risposta alle richieste dell’ex astronauta John Blaha mentre si trovava sulla stazione spaziale russa Mir nel 1996. Da allora, la NASA ha stabilito un protocollo dedicato, utilizzando una scheda elettronica crittografata per garantire la sicurezza del voto anche a tali distanze.

Gli astronauti attualmente impegnati nello spazio, tra cui Butch Wilmore e Suni Williams, hanno avuto la loro missione prolungata per problemi tecnici alla navicella Starliner della Boeing, che avrebbe dovuto riportarli sulla Terra a inizio giugno. Bloccati in orbita da oltre cinque mesi, Wilmore e Williams hanno dichiarato l'importanza del voto come diritto essenziale, sottolineando come il contesto unico della missione non li abbia allontanati dal desiderio di partecipare alle elezioni. La scheda elettorale elettronica viene scaricata tramite password e crittografia, completata in orbita e successivamente trasmessa a White Sands, Nuovo Messico, tramite i satelliti della NASA, per poi essere inviata alle rispettive contee attraverso il centro di controllo a Houston, Texas.

Gli astronauti americani seguono il voto anche a livello istituzionale: ogni cittadino statunitense registrato in uno Stato di residenza ha la possibilità di esercitare il proprio diritto, indipendentemente dal luogo in cui si trova nel mondo, e anche in situazioni eccezionali come questa. Altri paesi, come la Russia, hanno implementato procedure simili, consentendo ad astronauti come il cosmonauta Anatoly Ivanishin di votare in orbita utilizzando un sistema online per le modifiche costituzionali del 2020.

Per gli americani all'estero, il voto per corrispondenza è possibile compilando un modulo postale, ma per chi è nello spazio il procedimento richiede una preparazione accurata già prima del lancio, con il completamento della scheda elettronica garantito dall'invio tramite una rete sicura e crittografata. Questo sistema è ora un processo collaudato e fa parte dell'impegno della NASA per mantenere i suoi astronauti collegati alla vita civica degli Stati Uniti, a prescindere dalla distanza che li separa dalla Terra.