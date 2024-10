Hamas rifiuta tregua temporanea mentre le tensioni in Gaza continuano a crescere

Hamas ha ufficialmente rifiutato la proposta di una tregua temporanea per la Striscia di Gaza. Secondo Taher al-Nounou, un alto responsabile del gruppo, l'organizzazione sostiene la necessità di una cessazione permanente delle ostilità , piuttosto che una sospensione temporanea che potrebbe portare a ulteriori aggressioni in futuro. Gli inviati americani Amos Hochstein e Brett McGurk sono attesi in Israele per avviare colloqui su un possibile accordo per porre fine alla guerra in Libano e Gaza.

Le forze israeliane hanno effettuato un raid aereo nel sud del Libano, uccidendo Muhammad Khalil Aliyan, un comandante di Hezbollah. In un altro sviluppo, una coppia di Lod è stata arrestata per presunto spionaggio a favore dell'Iran. I due, identificati come Rafael e Lala Guliyev, sono accusati di aver raccolto informazioni su obiettivi di sicurezza e infrastrutture israeliane e di aver preso di mira un'accademica di un think tank.

Medici Senza Frontiere ha confermato il fermo di Mohammed Obeid, un chirurgo ortopedico, insieme ad altri membri del personale medico presso l'ospedale Kamal Adwan. Obeid è stato arrestato il 26 ottobre durante un'operazione militare israeliana. L'organizzazione ha espresso grande preoccupazione per la sicurezza del suo personale, richiedendo informazioni sulle condizioni di Obeid e sul suo benessere.