Trump promette di proteggere le donne che a loro piaccia o no

Donald Trump, durante un comizio a Green Bay, Wisconsin, ha riaffermato la sua intenzione di essere il "paladino delle donne", suscitando reazioni forti da parte delle organizzazioni femminili. L'ex presidente ha dichiarato che intende proteggere le donne, affermando che i suoi consiglieri gli avevano suggerito di non ripetere queste affermazioni, considerate paternalistiche. Ha sottolineato di volerle tutelare dai migranti e dalle minacce estere.

La campagna di Trump mira a recuperare consensi tra le elettrici, che attualmente favoriscono in larga misura Kamala Harris. In risposta, la campagna democratica ha accusato Trump di non avere rispetto per le donne, ricordando le sue posizioni contro i diritti riproduttivi. Kamala Harris ha espresso preoccupazione per le sue dichiarazioni, evidenziando come Trump intenda decidere sulla libertĂ di scelta delle donne.

Trump ha anche sfruttato le recenti polemiche legate alle dichiarazioni di Biden, esibendosi in un camion della spazzatura con il suo logo, per criticare l'attuale amministrazione e i suoi sostenitori. Questa manovra mira a prolungare la discussione sulla retorica di Biden, accusato di avere un atteggiamento offensivo verso i sostenitori di Trump. Le tensioni tra i due schieramenti politici continuano a intensificarsi, con una campagna caratterizzata da attacchi reciproci.

In questo clima, Trump ha promesso di essere un leader per le donne, ma le sue affermazioni sono state immediatamente contestate dalle avversarie politiche, mettendo in evidenza un significativo divario di opinioni tra le due parti. La questione della protezione delle donne rimane un tema caldo nel dibattito elettorale, mentre Trump cerca di riconquistare una base di supporto in un contesto elettorale sempre piĂą polarizzato.