Maltempo in Sardegna: ritrovato il corpo di Davide Manca disperso a Monte Arcosu

Maltempo in Sardegna, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di Davide Manca, il 41enne disperso a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito la zona di Monte Arcosu nel sud dell'isola. L’uomo, scomparso il 27 ottobre, faceva parte di un gruppo di otto persone che stavano percorrendo la riserva naturale in fuoristrada quando sono stati sorpresi da un violento nubifragio. Mentre i suoi compagni riuscivano a trovare rifugio e venivano tratti in salvo, Davide è stato travolto dalla corrente del guado che tentava di attraversare con il suo mezzo, trascinato lontano dalla strada.

La task force dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino Speleologico, con l’ausilio di un elicottero e di venticinque tecnici provenienti da Cagliari, Iglesias e Medio Campidano, è intervenuta per le operazioni di recupero. Le ricerche sono state particolarmente complesse a causa delle condizioni meteorologiche estreme, con accumuli di oltre 300 mm di pioggia che hanno causato allagamenti e frane nella regione, cancellando vie d’accesso e lasciando intere zone isolate.

Secondo il meteorologo Matteo Tidili, queste precipitazioni intense rappresentano un evento eccezionale di tipo flash flood, caratterizzato dalla stazionarietà del sistema temporalesco sulle stesse aree per molte ore. Il fenomeno ha colpito duramente non solo Monte Arcosu ma anche altri centri limitrofi come Siliqua, dove sono stati segnalati allagamenti e danni estesi, con otto famiglie isolate. Tidili sottolinea l’influenza del cambiamento climatico nell’intensificazione di eventi meteorologici estremi come questo.

Le operazioni di recupero e assistenza si sono estese fino a Capoterra e Vallermosa, dove la protezione civile è intervenuta per arginare i danni e aiutare la popolazione colpita.