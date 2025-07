Due turisti stroncati da malore in spiaggia: tragedia in Sardegna a Budoni e San Teodoro

Tragedia in Sardegna: due uomini, di 75 e 60 anni, perdono la vita a causa di malori improvvisi mentre erano in spiaggia nel nord-est dell’isola. In poche ore, il mare di Budoni e San Teodoro si trasforma in teatro di una drammatica vicenda che ha sconvolto comunità e bagnanti. Una giornata da dimenticare, che ci ricorda quanto sia importante la prevenzione e l’attenzione alla salute durante le nostre vacanze.