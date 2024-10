Giuseppe Saieva di 31 ott 2024

Astral Flux arriva su Nintendo Switch

Mindscape e Cosmocat Games sono entusiasti di annunciare il lancio dell’action-platformer Astral Flux su Nintendo Switch, accompagnato da un massiccio aggiornamento gratuito chiamato Submerged, disponibile anche su Steam a partire da oggi. Informazioni su Astral Flux Astral Flux è un action-platformer con elementi roguelite che trasporta i giocatori in un'avventura interstellare attraverso livelli generati proceduralmente. Gli ambienti in continua evoluzione garantiscono che nessuna partita sia uguale all'altra, offrendo un gameplay intenso e frenetico che tiene i giocatori costantemente sull’attenti. Che si tratti di esplorare mondi alieni pericolosi o affrontare nemici cosmici, il viaggio è pieno di sorprese. Gli appassionati di visual retro in pixel art si sentiranno a casa grazie all’estetica curata del gioco. Sia su Switch che su Steam, Astral Flux promette una combinazione unica di azione platform classica e meccaniche roguelite moderne. Caratteristiche del Gioco Rigiocabilità Infinita: Livelli dinamici generati proceduralmente garantiscono che nessuna partita sia uguale all'altra, offrendo ogni volta una nuova sfida.

Pixel Art Straordinaria: Goditi visual spettacolari in pixel art che danno vita all’universo di Astral Flux.

Esplorazione Sottomarina: Con l'aggiornamento Submerged, i giocatori possono immergersi in un misterioso mondo subacqueo. Aggiornamento Submerged Submerged invita i giocatori a esplorare i misteri del mare profondo, aggiungendo una nuova dimensione di esplorazione e avventura ad Astral Flux. Scopri tesori sommersi, evita creature marine pericolose e svela i segreti nascosti negli abissi. Con il gioco base e questo aggiornamento disponibili su Switch dal 31 ottobre, Astral Flux offre un viaggio interstellare ricco e coinvolgente per i giocatori. Scaricalo Ora La demo di Astral Flux è disponibile ora su Nintendo Switch e Steam . Non perdere l'occasione di vivere questa affascinante avventura. Guarda il trailer - https://www.youtube.com/watch?v=qKxccrYbzQU

Refind Self: The Personality Test Game arriva su Nintendo Switch

PLAYISM è orgogliosa di annunciare che Refind Self: The Personality Test Game, un ibrido tra avventura e test della personalità sviluppato da Lizardry, è ora disponibile su Nintendo Switch a partire da oggi, 3 Ottobre 2024, in aggiunta alle ... 👉Continua a leggere

Stray: l'edizione fisica per Nintendo Switch in uscita a novembre

Stray è il pluripremiato gioco di avventura felina di Annapurna Interactive e dello sviluppatore BlueTwelve Studio che arriverà per la prima volta su Nintendo Switch. Grazie alla collaborazione con Skybound Games, la versione fisica Switch del ... 👉Continua a leggere

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è disponibile su Nintendo Switch

A partire dal 26 settembre, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è finalmente disponibile solo sulla famiglia di console Nintendo Switch.Si tratta del primo capitolo nella storia della saga The Legend of Zelda, in cui il ruolo da protagonista è ... 👉Continua a leggere

Disponibili tre nuovi bundle Nintendo Switch

Immergiti nell’autunno con un’esplosione di colori e inizia in relax la tua nuova vita su un’isola o mettiti in movimento con tante attività sportive: sono ora disponibili in Europa diversi bundle per la famiglia di console Nintendo Switch che ... 👉Continua a leggere

GUILTY GEAR -STRIVE- NINTENDO SWITCH EDITION

Bandai Namco Europe ha annunciato che GUILTY GEAR -STRIVE- Nintendo Switch Edition arriverà su Nintendo Switch il 23 gennaio 2025. Da oggi sono anche aperti i pre-order dell’edizione fisica. La GUILTY GEAR -STRIVE- Nintendo Switch Edition ... 👉Continua a leggere