X3D Turbo di GIGABYTE rivoluziona le prestazioni di gioco

GIGABYTE TECHNOLOGY leader nella produzione di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, è orgogliosa di annunciare il lancio dellaX3D Turbo Mode, una funzionalità rivoluzionaria progettata per massimizzare le prestazioni di gioco su schede madri X870E, X870 e serie 600 con processori AMD Ryzen 7000 X3D e Ryzen 9000.

GIGABYTE X3D Turbo Mode è una tecnologia all'avanguardia che ottimizza la distribuzione dei core, il tuning della larghezza di banda e l’equilibrio di potenza dell'hardware, spingendo i limiti delle prestazioni di gioco. Test empirici dimostrano i vantaggi tangibili di questa modalità per i gamer, con incrementi delle prestazioni fino al 18% per i processori X3D a 16 core della serie Ryzen 9000, un notevole 18% per i processori Ryzen 9000 non X3D e un 5% per i Ryzen 9800 X3D.

È interessante notare che i parametri unici di ottimizzazione della X3D Turbo Mode permettono persino ai processori Ryzen™ 9000 non X3D di raggiungere livelli di prestazioni simili a quelli dei processori Ryzen™ X3D, offrendo un gameplay più fluido, frame rate più alti e una latenza ridotta grazie all'innovazione BIOS di GIGABYTE.

LaX3D Turbo Mode è integrata con AMD AGESA 1.2.0.2a nell’ultima versione BETA del BIOS e sincronizzata con la versione più recente diAORUS AI SNATCH una volta attivata. Aggiorna il BIOS per sbloccare il potenziale nascosto del tuo CPU e ottieni il massimo delle prestazioni di gioco con laX3D Turbo Mode di GIGABYTE. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale GIGABYTE.