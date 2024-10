Angelo Caputo di 30 ott 2024

Sinner, decisione imminente del Tas: quasi sicuramente arriverà una squalifica?

Sinner e il caso Clostebol: Bracciali commenta la possibile squalifica. Il tennista italiano Jannik Sinner attende la decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas), dopo il ricorso presentato dalla WADA contro la sua assoluzione per la presenza di tracce di Clostebol. In attesa di un verdetto che potrebbe portare a una sospensione di uno o due anni, anche l'ex tennista Daniele Bracciali ha espresso il proprio parere sulla vicenda, mostrandosi scettico riguardo alla rigidità del sistema antidoping. Intervistato recentemente, Bracciali ha dichiarato: “Purtroppo, conoscendo il sistema della WADA e dell’Itia, credo che quasi sicuramente arriverà una squalifica”. Il toscano, ex numero 46 del mondo, ha criticato il sistema antidoping internazionale per la sua “responsabilità oggettiva,” definendola una “stupidaggine” in situazioni come quella di Sinner. Bracciali sostiene infatti che punire un atleta innocente di dolo e collaborativo è ingiusto e sproporzionato. Il tennista azzurro ha espresso amarezza per il ricorso WADA, poiché la decisione di assoluzione era stata supportata da tre udienze formali, con prove ritenute chiare dalle autorità italiane e dall’Itia, le quali hanno rinunciato ad ulteriori appelli. Ora, il processo presso il Tas segue i suoi passaggi e prevede uno scambio di documentazione e una nuova audizione, ma tempi certi non sono ancora definiti.

Sinner si ritira da Parigi-Bercy: aggiornamenti su quando tornerà in campo

Jannik Sinner ha annunciato il ritiro dal Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un virus intestinale che lo ha colpito. Il tennista azzurro, che si trovava a Parigi per prepararsi al torneo, ha comunicato tramite il suo profilo su X: "Non sono in

Jannik Sinner si ritira da Parigi-Bercy per un virus intestinale: Non sono in grado di giocare

Il tennista italiano Jannik Sinner ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal torneo di Parigi-Bercy, uno degli ultimi appuntamenti della stagione del Masters 1000. L'atleta, che ha conquistato il titolo nel Master 1000 di Shanghai appena poche

Alcaraz risponde a Sinner: Siamo a Riad anche per i soldi, sarebbe assurdo negarlo

Il Six Kings Slam a Riad, un torneo esibizione che ha riunito alcuni dei migliori tennisti al mondo, ha visto vincitore Jannik Sinner, che ha incassato il premio record di sei milioni di euro, mentre gli altri finalisti, tra cui Carlos Alcaraz,

Jannik Sinner vince il Six Kings Slam e porta a casa un premio record: Non gioco per soldi

Jannik Sinner ha conquistato il Six Kings Slam, prestigioso torneo d'esibizione tenutosi a Riad, in Arabia Saudita, vincendo contro Carlos Alcaraz in un'intensa finale. Dopo aver perso il primo set al tie-break (6-7), il numero uno del mondo ha

Kafelnikov critica Sinner definendolo unidimensionale: Progettato per colpire

L'ex tennista russo Yevgeny Kafelnikov, ex numero uno al mondo, ha espresso commenti critici su Jannik Sinner, sminuendo le sue capacità tecniche e paragonandolo a giocatori meno noti come Dominik Hrbaty e Thomas Johansson. Secondo Kafelnikov,