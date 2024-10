Margherita Scoccia, politica umbra più social: Parlo dei temi che interessano a Perugia

Margherita Scoccia, portavoce del centrodestra e consigliera comunale di Perugia, è la figura politica umbra con maggior successo sui social network negli ultimi sette mesi. Secondo un monitoraggio di AdnKronos tramite SocialData, ha raggiunto 81.720 interazioni tra il 10 marzo e il 23 ottobre 2024, posizionandosi al vertice per engagement in Umbria. Tra i temi più seguiti figurano politica, economia, ambiente, trasporti e sicurezza, che, uniti a sviluppo urbano, commercio, giovani e turismo, costituiscono l'agenda di Scoccia. Da sempre attenta alle problematiche locali, sostiene che i social le permettono un contatto diretto con i cittadini, anche se preferisce confrontarsi di persona per comprendere i loro punti di vista.

Scoccia, nota per la sua autenticità e spontaneità, afferma di non essere particolarmente esperta nell'uso dei social, ma utilizza le piattaforme come uno strumento per raccogliere suggerimenti e rispondere alle aspettative della popolazione, considerando le critiche costruttive. Ex assessore all’urbanistica, vede crescere il numero di follower grazie all'impegno su questioni rilevanti per i cittadini. Si è dedicata alla gestione di progetti di rigenerazione urbana e ora continua a lavorare su temi centrali come lavoro e sicurezza.

Nel consiglio comunale, la consigliera promette di mantenere un approccio pratico e realistico, privilegiando un linguaggio diretto. Con l’appoggio della coalizione, si impegna ad affrontare le sfide di Perugia sia nelle commissioni sia negli incontri pubblici, per cercare soluzioni a problemi quotidiani e contribuire a una politica più partecipata e vicina ai perugini.