Omicidio di Sara Centelleghe: il 19enne cercava droga dall'amica prima del delitto

Jashandeep Badhan, 19 anni, è accusato di aver ucciso a colpi di forbice la diciottenne Sara Centelleghe nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Costa Volpino, provincia di Bergamo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe agito spinto dalla ricerca di sostanze stupefacenti, aspettando per circa 40 minuti un’amica di Sara per uno scambio: 30 euro di cocaina in cambio di hashish. Non riuscendo a incontrarla, Badhan sarebbe salito nell’appartamento di Sara, trovando la porta aperta. Entrato in casa, ha iniziato a cercare nello zaino della vittima, provocando il suo risveglio e scatenando una colluttazione.

Durante il violento alterco, i due si sono spostati nel corridoio, dove la situazione è degenerata. Badhan si è diretto in cucina, ha preso un paio di forbici e ha colpito ripetutamente la giovane, fermandosi solo quando questa non si muoveva più. L’assassino ha poi tentato di allontanarsi, lasciando tracce di sangue nelle scale del condominio.

Dopo la cattura, Badhan è apparso turbato e incapace di fornire una spiegazione logica per l’accaduto, secondo il suo avvocato. Le autorità hanno disposto un periodo di osservazione psichiatrica di 30 giorni presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, viste le preoccupazioni per la sua instabilità emotiva e il rischio di autolesionismo.