Spagna, alluvioni devastano il sud-est: sei vittime e migliaia di evacuati

Nel sud-est della Spagna, violente alluvioni hanno causato la morte di almeno sei persone, colpendo in particolare le province di Valencia, Murcia, Alicante e Almeria. In alcune zone sono caduti oltre 300 mm di pioggia in poche ore, con case e strade completamente allagate. Nella regione di Murcia, un uomo è morto nel tentativo di attraversare un sottopassaggio allagato, mentre altre vittime sono state trovate vicino a Orihuela e Granada.

Il primo ministro Pedro Sánchez ha istituito un comitato di crisi per coordinare l’intervento della Guardia Civil, della Polizia Nazionale e dell’Unità Militare di Emergenza, con oltre 200 militari già operativi per fornire supporto alle popolazioni locali. Le autorità spagnole hanno chiesto ai residenti di restare in casa per evitare ulteriori incidenti, mentre sono stati chiusi più di settanta tratti stradali e l’aeroporto di Murcia ha sospeso le attività .

Le condizioni climatiche estreme sono state accompagnate da venti intensi che hanno colpito anche l’arcipelago delle Baleari, con allagamenti e disagi. Più di 3.500 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni a causa delle esondazioni, mentre le scuole nelle aree colpite sono state chiuse per precauzione.