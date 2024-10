Zazoom di 30 ott 2024

Empoli-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 30 ottobre 2024, alle ore 18.30 si disputa la sfida tra Empoli e Inter presso lo Stadio Castellani. La partita, valida per la decima giornata di Serie A, rappresenta un'opportunità per i nerazzurri di riscattarsi dopo il pareggio rocambolesco contro la Juventus. Nell'ultimo turno, l'Inter si è vista sfuggire la vittoria a causa di un 4-4, un risultato che ha suscitato grande delusione tra i tifosi. Per Simone Inzaghi, tornare alla vittoria è fondamentale, mentre l'Empoli, reduce da un pareggio contro il Parma, cerca continuità nel proprio positivo inizio di campionato. Inzaghi schiererà un 3-5-2: Sommer in porta, difesa con Pavard, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce Dumfries e Dimarco, mentre il centrocampo sarà composto da Barella, Zielinski e Mkhitaryan. In attacco la coppia Thuram-Lautaro Martinez. L'Empoli risponde con un modulo speculare: in porta Vasquez, difesa a tre con Goglichidze, Ismajli e Viti. Centrocampo folto con Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini e Pezzella, mentre in attacco ci saranno Colombo e Solbakken. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile sia in streaming che tramite smart tv.

