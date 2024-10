Lecce torna alla vittoria battendo il Verona 1-0 grazie a Dorgu

Lecce ha interrotto la sua striscia negativa di quattro sconfitte consecutive, conquistando una vittoria fondamentale contro il Verona per 1-0 nella decima giornata di Serie A, disputata il 29 ottobre 2024. Il match si è svolto allo stadio "Via del Mare" di Lecce. La partita si è decisa al 51', quando Dorgu ha finalmente trovato la rete, dopo aver visto due gol annullati precedentemente per fuorigioco e fallo.

L'incontro ha visto gli ospiti del Verona ridotti in dieci uomini dal 40' per l'espulsione di Tchatchoua, punito per un fallo su Dorgu, lanciato verso la porta. Il Lecce ha cercato di sfruttare la superiorità numerica, ma nel primo tempo ha faticato a concretizzare le sue occasioni. Due reti di Dorgu sono state annullate: la prima per un fallo su Tchatchoua e la seconda per un offside, come confermato dal VAR.

Nel secondo tempo, al 51', Dorgu ha segnato il gol della vittoria su assist di Banda, permettendo così ai giallorossi di sbloccare il risultato. La partita ha visto anche un secondo cartellino rosso per il Verona, con Belahyane espulso all'83' per doppia ammonizione, portando gli scaligeri a chiudere la gara in nove uomini. Questa vittoria consente al Lecce di salire al 16° posto con 8 punti, a pari merito con Monza e Parma, mentre il Verona rimane fermo a 9 punti, al tredicesimo posto, subendo la terza sconfitta consecutiva.

Le statistiche del match evidenziano come il Lecce, nonostante un avvio promettente, abbia avuto bisogno di tempo per trovare il gol decisivo. Il Verona, pur in difficoltà , ha avuto alcune opportunità , inclusi un palo colpito da Gaspar nel primo tempo, ma non è riuscito a concretizzare le occasioni. La vittoria del Lecce è cruciale per la morale della squadra, in cerca di rilancio dopo un inizio di stagione complicato.

Lecce ha quindi dimostrato di saper reagire in un momento critico, e questo successo potrà influire positivamente sul proseguo della stagione, con la squadra che cercherà di consolidare la propria posizione in classifica nelle prossime giornate.