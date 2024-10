Loredana Lecciso riflette su violenza giovanile e società moderna: Noi genitori dobbiamo farci un esame di coscienza

Loredana Lecciso, madre di tre adolescenti, ha espresso forte preoccupazione per il crescente fenomeno di violenza giovanile, particolarmente in seguito alla morte della tredicenne di Piacenza, precipitata dal settimo piano del suo palazzo, per cui è indagato il fidanzato 15enne. Nel suo intervento, Lecciso ha sottolineato il ruolo centrale dei genitori, delle scuole e delle istituzioni, affermando che ciascuno deve "farsi un esame di coscienza" per comprendere le problematiche sociali che stanno influenzando la gioventù.

Lecciso ha inoltre manifestato disapprovazione per la musica moderna, che, a suo dire, esalta temi di violenza e volgarità, a differenza della musica di un tempo, dove l’amore e i valori positivi erano i protagonisti. Ha collegato la musica al fenomeno dell'emulazione, particolarmente diffuso tra i giovani, insieme all'influenza dei social media, che, a suo dire, distolgono dall’attenzione e dai valori familiari. Pur riconoscendo i suoi sensi di colpa come madre, si impegna a trasmettere quotidianamente valori solidi ai figli, consapevole che l’ambiente esterno esercita pressioni notevoli.

Nel frattempo, i dettagli emersi dai media confermano l’allarme sociale per i casi di violenza che coinvolgono giovanissimi, come il tragico episodio a Piacenza, in cui la studentessa è morta cadendo per circostanze ancora al vaglio degli inquirenti.