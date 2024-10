Annunciati i vincitori del Ballon d'Or 2024

Incoronati Aitana Bonmatí e Rodri! Celebriamo la partnership tra il Ballon d'Or e EA

La prestigiosa cerimonia del Ballon d'Or® si è conclusa con l'annuncio dei vincitori di quest'anno. Aitana Bonmatí (Spagna) e Rodri (Spagna) sono stati incoronati Miglior Giocatore dell'Anno rispettivamente nelle categorie femminile e maschile, dopo una stagione spettacolare ricca di prestazioni straordinarie sulla scena europea e mondiale.

Aitana Bonmatí, star presente sulla copertina di EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition e figura chiave dell'FC Barcelona e della nazionale spagnola, continua a dimostrare una leadership eccezionale, in particolare dopo aver conquistato i titoli della UEFA Women's Champions League e della Coppa del Mondo. Rodri, centrocampista titolare del Manchester City, ha stupito con le sue abilità e il suo impatto sulle partite, consolidando il suo posto tra i migliori giocatori al mondo.

Anche quest'anno il Pallone d'Oro® ha collaborato con EA SPORTS FC, leader mondiale nell'intrattenimento sportivo interattivo. Grazie a questa partnership, i fan potranno divertirsi nell'ultima edizione di EA SPORTS FC 25 con le versioni digitali di Bonmatí e Rodri, che riflettono le loro incredibili performance e rafforzano ulteriormente il legame tra il mondo calcistico reale e quello virtuale, consentendo agli appassionati di questo sport di vivere esperienze immersive senza precedenti.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con il Ballon d'Or® per onorare i migliori giocatori di calcio a livello mondiale”, ha dichiarato James Salmon, Senior Marketing Director at EA SPORTS FC. “Con EA SPORTS FC 25, i fan possono ricreare fedelmente le straordinarie performance in campo di molti vincitori del Ballon d'Or®, del passato e del presente. Questa partnership riflette il nostro impegno per avvicinare ancora di più i fan al gioco che amano”.

Rolf Heinz, CEO L'Équipe Group (owner of France Football), ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a EA SPORTS FC come partner del Ballon d'Or® e di collaborare con uno dei principali attori del mondo dello sport e dell'intrattenimento per mettere in luce i più grandi talenti del mondo del calcio a livello globale in un modo unico e interattivo.”Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Director, ha affermato: “Questa partnership offre ai fan una piattaforma coinvolgente per sperimentare l'incredibile abilità dei migliori giocatori di calcio, rendendo i premi più prestigiosi di questo sport ancora più accessibili.”

EA SPORTS si impegna a fornire ai fan l’esperienza di gioco più autentica e questa partnership rappresenta una nuova era nel rapporto tra calcio e gioco, rendendo omaggio ai talenti di oggi e offrendo ai giocatori un'esperienza emozionante e realistica.