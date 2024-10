XENOBLADE CHRONICLES X: DEFINITIVE EDITION SU SWITCH A MARZO 2025

Combatti per la sopravvivenza in un misterioso mondo alieno ed esplora il pianeta con il tuo mech gigante in Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition per Nintendo Switch. Disponibile originariamente su console Wii U nel 2015, il gioco di ruolo d'azione arriva su Nintendo Switch con grafica migliorata, elementi narrativi aggiunti e altro ancora quando verrà lanciato il 20 marzo 2025.

Dai un'occhiata al trailer Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – In arrivo il 20 marzo 2025 (Nintendo Switch) per saperne di più.

L'anno è il 2054. Gli esseri umani sono fuggiti dalla Terra nel mezzo di una distruttiva guerra intergalattica. Come uno dei sopravvissuti e membro della colonia di Neo Los Angeles (NLA), la missione è aiutare a costruire una nuova casa sul vasto e ostile pianeta Mira. Questo mondo aperto e senza soluzione di continuità che si estende su cinque continenti ultraterreni pullula di creature sconosciute, alcune delle quali di dimensioni epiche, e i giocatori combatteranno per il futuro dell’umanità .

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition porta il giocatore al centro dell'azione in una storia di fantascienza indipendente. Gli avatar possono essere personalizzati nell'aspetto e nella classe e il sistema di battaglia completo offre un'ampia varietà di opzioni. Una volta che i giocatori si saranno dimostrati all’altezza dell’organizzazione BLADE, potranno anche sbloccare un potente Skell: un mech gigante e personalizzabile abile nell’esplorazione e nel combattimento per assistere nelle avventure attraverso Mira.

Durante la ricostruzione, i giocatori conosceranno la gente dell'NLA, li aiuteranno a risolvere i loro problemi e creeranno affinità con i membri del gruppo per sbloccare missioni che contengono equipaggiamento raro e altre ricompense da guadagnare. Inoltre, unisciti a una squadra online* e affronta missioni specifiche per il multiplayer, comprese le Battaglie Nemesi Universale estremamente impegnative. È anche possibile reclutare gli avatar di altri giocatori nella squadra della storia principale.

C'è molto di più da scoprire in questa versione definitiva del gioco. Chi è la misteriosa figura incappucciata sulla spiaggia?

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition verrà lanciato su Nintendo Switch il 20 marzo 2025. Disponibile originariamente su console Wii U nel 2015, il gioco di ruolo d'azione arriva su Nintendo Switch con grafica migliorata, elementi narrativi aggiunti e altro ancora.

