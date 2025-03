Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition disponibile su Nintendo Switch

A partire dal 20 marzo arriva su Nintendo Switch la versione con grafica aggiornata e tante novità dell’epico RPG di fantascienza Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Un viaggio indimenticabile che porta tutti i capitoli della saga futuristica tra le più amate dai fan dei videogiochi di ruolo sulla famiglia di console ibride di Nintendo. Un’occasione imperdibile per rivivere le avventure di uno dei capitoli più apprezzati della saga di Xenoblade Chronicles, nonché l’occasione perfetta per avvicinarsi per la prima volta a questa serie, ora interamente disponibile su un’unica piattaforma con tanti contenuti aggiuntivi, inclusi nuovi sviluppi della storia.

Corre l’anno 2054, la Terra è stata distrutta da un conflitto intergalattico tra due razze aliene e l’umanità è stata costretta a fuggire e a lottare per la sua sopravvivenza. A bordo della nave spaziale Balena Bianca, un esiguo gruppo di superstiti umani naufraga su Mira: un vasto paese inesplorato con oceani sconfinati, vaste pianure e imponenti montagne e giungle. Nei panni di un agente Blade, la missione sarà quella di esplorare in lungo e in largo il territorio, osservando le forme di vita dei vari ecosistemi e incontrando le gigantesche e sconosciute creature autoctone che potranno essere studiate e affrontate utilizzando Tecniche e strategie per ottenere le risorse indispensabili alla sopravvivenza della comunità di Neo Los Angeles.

Per rendere ancora più appassionante l’esplorazione, durante l’avventura si entrerà in possesso degli Skell, potenti macchine che permetteranno di muoversi sia via terra, sia in volo e che saranno strumenti indispensabili per affrontare i combattimenti che si presenteranno lungo il cammino. Inoltre, per tenere traccia delle informazioni sulla mappa del mondo, sarà necessario fare affidamento sul FrontierNav, un sistema che sfrutterà le sonde dati installate in ogni continente per monitorare i progressi e ottenere vantaggi. La lotta per la sopravvivenza del genere umano su Mira non dovrà essere affrontata da soli, validi compagni di squadra, infatti, si affiancheranno al protagonista e con ciascuno di essi sarà possibile approfondire un legame, così da rafforzare il loro supporto in battaglia.

E con un’iscrizione a Nintendo Switch Online, sarà possibile accedere alle funzioni online che includono la creazione di squadre fino a 32 giocatori, per scambiare risorse e suggerimenti utili con persone da tutto il mondo, missioni multiplayer fino a 4 giocatori, la possibilità di reclutare personaggi creati da altri utenti per ottenere supporto in battaglia e, infine, l’accesso alle Battaglie Nemesi Globale: combattimenti impegnativi contro imponenti nemici che verranno affrontati unendosi a gruppi online fino a 32 giocatori.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition è disponibile dal 20 marzo e può essere acquistato in versione digitale e fisica dal My Nintendo Store, l'e-commerce ufficiale di Nintendo, oppure in versione digitale dal Nintendo eShop. Acquistando una copia del gioco entro il 6 aprile, inoltre, sarà automaticamente incluso l'Exploration Support Pack, un pacchetto di bonus utilissimi per affrontare al meglio questa epica avventura. È giunto il momento di esplorare oltre i propri limiti e combattere per la sopravvivenza dell’umanità!

