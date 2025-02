Blitz contro la camorra a Pomigliano d'Arco: 27 arresti, coinvolti anche minorenni

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, arrestando 27 persone: 23 in carcere e 4 agli arresti domiciliari. Gli arrestati sono accusati di reati quali associazione di tipo mafioso, tentata estorsione, estorsione, detenzione e porto di armi, intimidazione pubblica con uso di armi, incendio, tentato omicidio, ricettazione, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di droga, accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, rapina, usura e sequestro di persona, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini hanno rilevato una faida tra i clan rivali "Ferretti" e "Cipolletta", attivi a Pomigliano d'Arco e nei territori limitrofi, in lotta per il controllo del territorio e del mercato della droga. Per affermare la propria supremazia, i due gruppi avrebbero compiuto sparatorie, incendi e tentati omicidi ai danni dei membri del clan rivale.

Tra gli arrestati figurano anche quattro minorenni, coinvolti nelle attività del clan "Cipolletta". Uno di essi, già affiliato all'organizzazione, ricopriva ruoli di fiducia e aveva tatuato sul polso il nome del clan come segno di appartenenza. Gli altri tre minorenni partecipavano a reati predatori, mostrando particolare violenza e vantandosi delle loro azioni per guadagnare credibilità all'interno del gruppo.

Durante le operazioni, sono stati sequestrati 90.000 euro in contanti, utilizzati per finanziare le intercettazioni necessarie alle indagini. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha sottolineato l'importanza delle intercettazioni come strumento indispensabile nella lotta alla criminalità organizzata. Ha inoltre evidenziato il problema dell'introduzione di telefoni cellulari nelle carceri, utilizzati dai detenuti per impartire ordini all'esterno, e ha suggerito l'installazione di dispositivi di disturbo del segnale (jammer) nelle strutture penitenziarie di massima sicurezza per contrastare questo fenomeno.

Questa operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata nell'area nord di Napoli, dimostrando la presenza pervasiva della camorra anche nell'hinterland napoletano. La presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, ha ringraziato gli inquirenti e le forze dell'ordine per l'efficace intervento, ribadendo l'importanza di non sottovalutare mai la presenza della camorra sul territorio.

