Nuova mappa per Killer Klowns!

IllFonic, Inc. è entusiasta di annunciare il nuovissimo DLC con il quale sarà aggiunta una nuovissima mappa per Killer Klowns From Outer Space: The Game. La nuova mappa verrà rilasciata oggi 29 ottobre 2024 con la patch 1.6.0.

Killer Klowns From Outer Space: The Game è un gioco horror multigiocatore asimmetrico basato sull'iconico film degli anni '80. Nella battaglia tra Killer Klowns e i cittadini di Crescent Cove, alleati e usa il tuo ingegno per mietere gli umani o sopravvivere e fuggire dall'invasione aliena!

Il DLC aggiungerà una nuova mappa alle sei già presenti nel gioco, quattro delle quali sono ispirate alle località del film. L'ultima aggiunta ti porterà al Centro Commerciale di Crescent Cove. Mentre cercherai l'abito perfetto da acquistare, i Killer Klown cercheranno la loro vittima perfetta. Quest'ultima mappa aggiunge ancora più emozioni, colpi di scena e svolte imprevedibili alle tue partite.

NUOVA MAPPA – IL CENTRO COMMERCIALE CRESCENT COVE

I Klown hanno immediatamente invaso questo vivace centro commerciale illuminato da inquietanti neon e hanno allestito alcune bizzarre decorazioni. Gli esseri umani, per provare a sopravvivere, dovranno nascondersi e confondersi nella sua struttura labirintica e fare acquisti mirati per cercare un modo per fuggire!

LE SEI MAPPE GIÀ PRESENTI NEL GIOCO

Molo sul lungomare (Waterfront Pier): Non c'è niente che esprima meglio l’essenza dell'estate come fare una gita al molo sul lungomare! Costruita per divertirsi al sole con tutte attività estive, questa località sulla spiaggia porta gioia a tutti coloro che la visitano. Anche i Klown si sono spinti in questo paradiso balneare, ammira i panorami mozzafiato e goditi i profumi durante l'invasione!

Parco divertimenti (Amusement Park): visto per la prima volta nel terzo atto del film, questo parco divertimenti sul mare è stracolmo di luci al neon, chioschi e diverse attrazioni. Spazi e corridoi angusti sono terreno fertile per la caccia dei Klown, in questo luogo a loro particolarmente familiare.

In cima al mondo (Top Of The World): un classico posto per baciarsi, adorato sia dalla gente del posto, sia dai Klown. Una foresta rigogliosa dove i toni più scuri e la vegetazione contrastano fortemente con le luci della città provenienti da Crescent Cove. Quello è un Klown, un cespuglio o un Klown dietro un cespuglio?

Centro di Crescent Cove (Crescent Cove Downtown): ecco il fiorente centro di Crescent Cove. Questa mappa contiene l'iconica stazione di polizia della città e un angusto vicolo dei motociclisti. Gli umani dovranno provare a sopravvivere nelle strade della città, facendo attenzione a ogni angolo alle trappole dei Klown. Pianificare diversi percorsi più sicuri per rimanere il meno possibile esposti potrebbe salvargli la vita!

Il sobborgo (The Suburb): in questo quartiere possiamo trovare la casa di Debbie e il Big Top Burger. Una zona residenziale dove tutto ciò che rimane è lo scenario desolante lasciato dai Klown che cacciavano gli umani. Case piene di zucchero filato, coriandoli e impronte dei Klown sono terribilmente comuni in questa mappa.

Campo estivo dei clown (Clown Summer Camp): un campo estivo dove tutto è incentrato sui clown, sponsorizzato e creato da Big Top Burger. È situato su una piccola isola dove ogni liceale di Crescent Cove ha imparato a fare i nodi e a fare il giocoliere. È divertente che il luogo in cui hanno imparato da bambini le abilità di sopravvivenza e i trucchi da circo, sia dove potranno morire da adulti per mano di Klowns.

SUGGERIMENTI PER LA NUOVA MAPPA:

Il Centro Commerciale di Crescent Cove è un punto di riferimento locale per lo shopping, il divertimento e (a quanto pare) anche per le invasioni dei Klown. Dispone di un cinema, di un'animata sala giochi sul lungomare, di un ampio parcheggio e di un pittoresco lungomare con anche un autoscontri. Tenete d'occhio gli oggetti utili mentre vi fate strada tra i negozi, i corridoi e le stanze sul retro del centro commerciale. È altamente sconsigliato rimanere esposti nelle aree aperte. Sfruttate i punti più remoti della mappa per costruire il vostro arsenale e non farvi scoprire.

La maggior parte delle vie di fuga in barca si trovano lungo la costa della mappa, mentre i portali e i bunker sono presenti in molti luoghi. I fratelli Terenzi, invece, si schianteranno con il loro camioncino dei gelati da qualche parte all'interno del centro commerciale stesso. Per via dell’altezza dei loro salti, alcune aree sono meno accessibili ai clown Klown, quindi il posizionamento e il lavoro di squadra sono fondamentali per i Klown quando sorvegliano i vari punti di fuga.

I Klown hanno bloccato l'accesso ai piani superiori del centro commerciale, ma questo non significa che non ci siano modi per aggirarli di nascosto. I giocatori devono sfruttare i percorsi labirintici e i molti nascondigli della mappa per eludere i Klown e metterli in difficoltà. Tenete d'occhio i televisori e le radio a muro per distrarre i Klown.

GAME FACTS

Killer Klowns From Outer Space: The Game è una folle e fresca rivisitazione di un'esperienza survival horror asimmetrica. Basato sull'iconico film degli anni '80 dei fratelli Chiodo.

Killer Klowns From Outer Space: The Game e tutti i DLC possono essere acquistati su Steam for PC, PlayStation Store e Xbox Marketplace.

Killer Klowns From Outer Space: The Game è uno sparatutto multigiocatore asimmetrico 3v7 in continua evoluzione che consente agli appassionati di giocare con un massimo di nove amici o da soli, grazie al gioco assistito da bot. In diverse mappe uniche si potrà giocare nei panni di un Killer Klown From Outer Space o di un abitante di Crescent Cove.

Il gameplay offre un approccio unico a questa tipologia di gioco, alla personalizzazione, al PvPvE e agli obiettivi dinamici, che portano a risultati multipli delle partite giocate. La partita dura in media dai 10 ai 15 minuti, con un massimo di 15 minuti; se a questo punto gli umani non hanno ancora vinto, i Klown avranno una grande sorpresa per gli abitanti di Crescent Cove.

Killer Klowns From Outer Space: The Game ha sei mappe, quattro delle quali sono ispirate a luoghi del film e due sono un'espansione della storia dell'IP.

Prodotto da IllFonic, Inc. e Skybound Games, Killer Klowns from Outer Space: The Game è disponibile in forma fisica per la prima volta! Un'edizione fisica progettata meticolosamente che combina il gioco con stravaganti oggetti da collezione è ora disponibile presso i rivenditori in tutto il mondo.