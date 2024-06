Killer Klowns From Outer Space: The Game invade la terra oggi

IllFonic, Inc. è entusiasta di annunciare il lancio ufficiale a livello mondiale di Killer Klowns From Outer Space: The Game oggi, martedì 4 giugno su Steam/PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Killer Klowns From Outer Space: The Game è un'esperienza multigiocatore horror asimmetrica 3v7 . Unico nella sua categoria, il gioco evolve la formula dell'horror online contrapponendo una squadra di tre Killer Klown a sette umani attaccabrighe. Il gioco si distingue per il fatto che i Klown non sono gli unici cacciatori. Mentre altri giochi dello stesso genere prevedono unicamente la formula “cacciatore contro preda”, Killer Klowns From Outer Space: The Game offre agli umani la possibilità di essere l'aggressore, l'artista della fuga o di padroneggiare l'arte del nascondino. Ambientato a Crescent Cove, il gioco sarà lanciato con cinque mappe che esploreranno tutte le aree di questa comunità tenuta sotto scacco dai Klown.

Killer Klowns From Outer Space: The Game è basato sull'iconico film degli anni '80 della MGM ed è stato realizzato sotto la guida e il supporto dei creatori originali, i Chiodo Bros. I fan di questa IP troveranno easter egg abilmente posizionati in tutto il gioco, tra cui un camioncino dei gelati che potrebbe salvare il vostro umano. Dai trucchi e dalle armi dei Klown alle personalizzazioni degli umani che richiamano il film, questo gioco offrirà sicuramente un'esperienza elettrizzante ai fan del film, così come ai giocatori appassionati di giochi asimmetrici e multigiocatore. Ma soprattutto, questo è solo l'inizio... IllFonic svelerà presto la sua roadmap post-lancio!

Caratteristiche di gioco:

• Vesti i panni degli iconici Killer Klown - Tre giocatori fanno squadra e utilizzando le abilità ultraterrene di volti familiari come Spikey e Shorty, cacciano gli umani con armi stravaganti e controllano l'invasione aliena per mietere con successo la popolazione di Crescent Cove.

• Combatti come una squadra di sette coraggiosi cittadini di Crescent Cove - Impersona uno dei diversi ruoli ed esplora la città alla ricerca di armi e bottini preziosi, evitando i Klown e le loro trappole, tanto pericolose quanto bizzarre.

L'aggiornamento Deluxe include: