Violazione dei dati: le opposizioni chiedono chiarimenti a Meloni su presunti fallimenti nella cybersicurezza

Le opposizioni hanno convocato la premier Giorgia Meloni in Parlamento per chiarire le criticità emerse sulla gestione della cybersicurezza in seguito a ripetute violazioni delle banche dati di alto livello, coinvolgendo politici, istituzioni e privati cittadini. L'inchiesta si è intensificata dopo che un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, licenziato per aver consultato illegalmente i dati di oltre 3.500 correntisti, tra cui Meloni e altri esponenti politici, è stato indagato. L'uomo avrebbe effettuato migliaia di accessi abusivi dal 2022 al 2024, portando alla luce gravi lacune nei sistemi di sicurezza .

In risposta, l'opposizione, tra cui Italia Viva con Matteo Renzi, ha chiesto una commissione d'inchiesta. Renzi, tra le vittime del presunto dossieraggio, ha accusato il governo di inadeguatezza nella gestione della sicurezza digitale, criticando la nomina di figure poco esperte per ruoli chiave. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno espresso preoccupazione, descrivendo il sistema di cybersicurezza nazionale come vulnerabile, mentre i leader dei partiti di opposizione hanno lamentato una scarsa protezione della privacy e della sicurezza delle informazioni sensibili dei cittadini.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha riconosciuto la gravità della situazione e l'urgenza di adottare misure normative e tecnologiche per prevenire future violazioni, evidenziando il rischio di manipolazione dei dati. Ha dichiarato che il governo intende rivedere le normative vigenti e incrementare la sicurezza informatica per arginare le attività malevole che potrebbero compromettere la credibilità dello Stato .

Tra i provvedimenti richiesti vi sono l'incremento di risorse per la legge sulla cybersicurezza e una maggiore attenzione ai fornitori di servizi e alle procedure di protezione dei dati all'interno delle istituzioni. La vicenda ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini e messo in discussione le politiche di cybersicurezza del governo, ponendo nuove sfide per la protezione dei dati in Italia.