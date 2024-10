Spin Master a Lucca Comics & Games 2024

PADIGLIONE CARDUCCI - LUCCA COMICS & GAMES 2024_30 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE

SPIN MASTER AL LUCCA COMICS & GAMES CON I SUOI

CELEBRI GIOCHI DA TAVOLO E UN NUOVO PARTY GAME

Da RisiKo! a Scarabeo, da Essere o Non Essere a Jumanji, fino al nuovissimo If You Know You Know: divertimento allo stato puro per tutti gli appassionati dei boardgames, tra grandi cult e novitĂ

In occasione del Lucca Comics & Games 2024, il principale evento pop in Occidente che si terrà da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre e che riunisce migliaia di appassionati per celebrare i mondi del fumetto, del gioco da tavolo, del videogioco, dell’illustrazione, del cinema, delle sigle e serie televisive, Spin Master sarà presente presso il Padiglione Carducci con uno stand ricco di tavoli da gioco per tutti i fan, tra grandi cult e assolute novità .

Al Padiglione Carducci, centro focale per tutte le attività legate al gioco da tavolo, Spin Master porterà cinque dei suoi più celebri boardgames, che negli anni hanno appassionato intere generazioni: da Scarabeo, il gioco di parole per antonomasia, a RisiKo!, il gioco di strategia per eccellenza, dall’intramontabile Essere o Non Essere, il grande classico dell'intrattenimento familiare, a Jumanji, per gli amanti dell’avventura e dell’adrenalina. Infine, i visitatori potranno conoscere e giocare a If You Know You Know, il gioco perfetto per sfidare amici, colleghi, familiari o il proprio partner e vedere se, in fondo, ci si conosce veramente.

If You Know You Know ha regole semplicissime: a turno, un giocatore che ricopre il ruolo di giudice pesca una carta dal mazzo e, ad alta voce, pone al resto del gruppo una domanda su sé stesso, scegliendo segretamente la risposta corretta. Quindi, tutti scelgono la propria risposta e chi indovina quella corretta ottiene un punto. Vince il giocatore che alla fine totalizza il maggior numero di punti. Ma le domande non sono tutte uguali: ci sono infatti domande di primo, secondo e terzo livello, in base al numero di risposte possibili, e spaziano tra diversi argomenti, dalla cultura pop alle abitudini alimentari, fino arrivare a quelle più piccanti e vietate ai minori.

Il motto “If You Know You Know”, introdotto nel linguaggio comune da diverse personalità influenti nella musica rap, come Drake e Westside Gunn, sta spopolando su Instagram, X e Tik Tok con l’hashtag “IYKYK”, guadagnando notorietà grazie alla sua capacità di sintetizzare una particolare esperienza o conoscenza condivisa. Il detto, infatti, può sottintendere diversi significati: un certo livello di esclusività , quando l’informazione è riservata a un gruppo ristretto di individui, oppure, in alcune situazioni, può essere usato in modo ironico, per sottolineare che l’informazione è evidente, ma non tutti riescono a coglierla.

Anche nel gioco da tavolo di Spin Master, chi risponde correttamente alle domande dimostra, insieme agli altri giocatori, di conoscere veramente la persona in questione, potendo quindi condividere un’intesa su un argomento specifico o vivere una connessione speciale con un gruppo di persone circoscritto.