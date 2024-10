Zazoom di 28 ott 2024

Maltempo - stop alle piogge: l'alta pressione africana porta sole e temperature anomale sopra la media

Dopo settimane di maltempo e alluvioni, si apre una fase di stabilità grazie al ritorno dell'anticiclone africano. Dalle prime ore di oggi, una zona di alta pressione si espande dal Nord Africa, portando temperature superiori alla media stagionale in gran parte d'Italia, in particolare nelle regioni del Centro-Nord. Le massime potranno sfiorare i 28°C in alcune aree del Centro e del Sud, come Roma e Sardegna, un fenomeno tipico delle "ottobrate" autunnali. Con l’assenza di venti, l'alta pressione potrebbe favorire la formazione di nebbie in Pianura Padana, limitando l'illuminazione in alcune zone, soprattutto nelle prime ore del mattino. Questa situazione di stasi atmosferica è attesa fino al ponte di Ognissanti, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature anomale. Dopo il ponte, tuttavia, le prime ondate di freddo autunnale sono già previste, segnalando un possibile cambiamento. Previsioni giornaliere: - Lunedì 28 ottobre: stabilità e sole su tutto il Paese, qualche foschia in pianura al Nord. - Martedì 29 ottobre: locali nebbie al mattino al Nord, cielo poco nuvoloso sul resto d’Italia. - Mercoledì 30 ottobre: tempo stabile, nebbie mattutine nelle zone interne del Nord, soleggiato altrove. L'anticiclone rimarrà dominante, mantenendo condizioni di stabilità climatica per buona parte della settimana, con temperature sopra la norma almeno fino a inizio novembre.

Altre Notizie su Maltempo

Maltempo in Italia: Allerta e ricerca dispersi: L'Italia è nuovamente colpita da condizioni meteo avverse, con particolare attenzione rivolta alla Liguria e all'Emilia-Romagna. Due persone risultano disperse a causa del maltempo, compreso un noto ristoratore di Arenzano, Davide Violin, scomparso ...

Maltempo in Toscana: esondazioni e salvataggi nel Pisano, decine di evacuati: Il maltempo torna a colpire la Toscana con violente piogge che, dalla notte, hanno innescato gravi esondazioni di torrenti e canali, invadendo le strade e penetrando nelle abitazioni. Nei comuni della provincia di Pisa, come Riparbella, Castellina ...

Maltempo in Emilia Romagna: allerta arancione, evacuazioni e chiusure di scuole e parchi: L’Emilia Romagna è di nuovo in l’allerta arancione per piogge e temporali intensi, con criticità idrauliche e idrogeologiche. La Protezione Civile e l’Arpae hanno emesso l’avviso per le province di Bologna, Modena e Ferrara, nonché per zone di ...

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo: La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo. L’alluvione che ha ...

Previsioni meteo: maltempo fino al weekend, poi estate di San Martino anticipata: L'Italia continua a essere interessata da condizioni meteorologiche instabili che dureranno fino al fine settimana. Oggi, 24 ottobre, piogge diffuse colpiscono il Centro e il Nord, con intensificazioni previste nelle prossime ore soprattutto su ...