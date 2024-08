Inter-Atalanta 4-0 - poker e Inzaghi è primo con il Torino

Al 27' Thuram accelera e conclude di sinistro, Djimsiti devia e il pallone si stampa sul palo.

L'Atalanta sparisce e l'Inter sfiora il quinto gol

Spettacolo - L'Inter travolge l'Atalanta per 4-0 nel match valido per la terza giornata della Serie A 2024-2025 e sale in vetta alla classifica con 7 punti, in compagnia del Torino vittorioso per 1-0 sul campo del Venezia nell'altro anticipo di oggi 30 agosto. Nella sfida tutta nerazzurra, i campioni d'Italia allenati da Inzaghi dominano con l'autogol di Djimsiti, la rete di Barella e la doppietta di Thuram. L'Atalanta, alla seconda sconfitta di fila, rimane a 3 punti. Pronti, via e l'Inter sfonda. Thuram cerca il traversone basso, Djimsiti cerca di liberare l'area e invece infila il pallone nella porta di Carnesecchi: 1-0 al 3'. I padroni di casa continuano a spingere e concedono il bis al 10'. Stavolta il gol è tutta farina del sacco di Barella, che azzecca uno splendido sinistro al volo dal limite dell'area: 2-0 e Atalanta alle corde. I bergamaschi provano a scuotersi e si fanno vivi al 15' con una doppia chance.

Sommer respinge il tiro di Zappacosta, poi Retegui non trova la conclusione precisa. L'Inter controlla e affonda quando c'è l'opportunità. Al 27' Thuram accelera e conclude di sinistro, Djimsiti devia e il pallone si stampa sul palo. Dopo la prova generale, il centravanti francese fa centro al 47'. La difesa orobica non libera sul lungo fallo laterale di Bastoni, Thuram ringrazia e insacca: 3-0 e game over. Al 56', l'Inter completa il poker e Thuram archivia la doppietta personale. Sponda di Mkhitaryan, l'attaccante è puntuale: 4-0 e sipario con mezz'ora abbondante di anticipo. L'Atalanta sparisce e l'Inter sfiora il quinto gol. Il fuorigioco di Dimarco vanifica la cinquina, poi è il neoentrato Arnautovic a graziare Carnesecchi con una dormita davanti alla porta.