Un rientro a scuola con i nuovi libri di Quelle Histoire

Svegliarsi tardi, giocare tutto il giorno, fare gite e viaggi sembrano ormai ricordi lontani, le vacanze stanno finendo e il ritorno tra i banchi di scuola è imminente. Ma tornare a scuola significa anche, tra un compito e l’altro, rivedere i propri amici, fare attività extra scolastiche, praticare sport, leggere. La casa editrice Quelle Histoire – leader in Francia per la vendita di libri storici destinati a bambine e bambini – vi presenta una nuova selezione di volumi perfetta per accompagnare i più piccoli al rientro in classe, con racconti che portano alla scoperta della storia e dei suoi più grandi protagonisti.

Scritti e illustrati in chiave “kids” con una formula di edutainment unica nel suo genere, capace di rendere divertente ed efficace l'apprendimento, ai primi 22 libri usciti tra gennaio e luglio 2024, si aggiungono 15 nuovi testi “a misura di bambino” nella seconda parte dell’anno, caratterizzati da una grafica originale, distintiva, moderna e colorata, vero marchio di fabbrica della casa editrice.

Tra i 15 volumi troviamo il racconto della Storia d’Italia, libro realizzato ex novo per il nostro Paese e il solo che, all’interno di un unico testo per bambini, raccoglie e racconta un arco temporale che va dal 1500 a.C. ai giorni nostri, e scopriamo le vicende di Grandi civiltà, tra le quali i Maya, i Galli e i Vichinghi. Le storie di re e imperatori come quella su Alessandro Magno e Ottaviano Augusto - anche quest’ultimo realizzato esclusivamente per il mercato italiano – e quelle dei più grandi capi di Stato, scienziati e musicisti che hanno rivoluzionato le loro epoche, come Nelson Mandela, Darwin e Mozart. E ancora: dai libri storico-scientifici su La comparsa della vita, Il Sistema Solare e Le sette meraviglie del mondo antico, a un’enciclopedia dedicata a 100 personaggi che hanno influenzato la nostra storia, tra cui poeti, inventori, conquistatori, star del cinema e dello sport, fino al racconto sul quadro più famoso al mondo, la Gioconda. Un’offerta che include anche la collezione Miti e Leggende con i racconti sulle imprese di Iside, Osiride e Anubi e l’edizione premium sulle Divinità Egizie.

Il vasto catalogo firmato Quelle Histoire lega la conoscenza al divertimento attraverso l’uso di mappe, linee del tempo e giochi educativi. Avvicina i più piccoli alla lettura, da sempre strumento fondamentale per stimolare creatività e curiosità, sviluppare il linguaggio e la memoria. Non solo: grazie alle collane che vanno dall’Età antica a quella contemporanea, passando per il Medioevo e l’Età moderna, i volumi Quelle Histoire allenano i più piccoli ad analizzare i vari periodici storici e le vite dei diversi personaggi, aiutandoli a creare in autonomia delle mappe concettuali utili all’apprendimento. Racconti che danno vita a un mondo abitato da protagonisti che fanno scattare nei bambini un’istantanea simpatia ed empatia, permettendo loro di viaggiare nella Storia e nelle storie.

Alla ricostruzione accurata degli avvenimenti storici si affianca il racconto – a parole e immagini – delle storie personali dei personaggi, partendo dalla loro infanzia, esplorando la personalità, il temperamento, le ambizioni, l’ambiente socio-culturale e il contesto storico in cui sono cresciuti, agevolando così i più piccoli a identificarsi e familiarizzare con loro e ad assimilare le vicende che li hanno resi celebri.

Tutte le edizioni per l'Italia sono a cura di Erika Gualandri, anche autrice dei libri su Ottaviano Augusto e Storia d’Italia. Le illustrazioni sono realizzate da un team di grafici e designer che seguono lo stile creato appositamente per la collana da Bruno Wennagel, co-fondatore di Quelle Histoire insieme ad Albin Queru.

I NUOVI LIBRI QUELLE HISTOIRE

Distribuiti in Italia da ALI in tutte le librerie e disponibili su Amazon

STORIA D’ITALIA

Come ha fatto la nostra penisola a diventare il Paese che conosci oggi? Per scoprirlo, dovrai vedere le origini della grande Roma, le corti dei potenti signori rinascimentali, l’ineguagliabile impresa dei Mille, la liberazione del 1945, la nascita della Repubblica e le rivolte del ‘68! Presto, la storia d’Italia non avrà più segreti per te...

Pagine: 112.

ENCICLOPEDIA 100 GRANDI PERSONAGGI

Conosci l’australopiteco Lucy e il pugile Muhammad Ali? E Cleopatra, Gutenberg, Napoleone, Einstein, Marie Curie, Walt Disney… Sai in che secolo sono vissuti, in quale Paese e perché sono diventati famosi? No? Allora parti alla scoperta di 100 personaggi straordinari che hanno segnato la storia della nostra civiltà. Non ne rimarrai deluso…

Pagine: 220.

LE GRANDI CIVILTÀ

Egizi, Greci, Romani, Galli, Vichinghi... Cosa hanno in comune queste grandi civiltà? In un certo senso, hanno tutte cambiato il mondo! Abili costruttori, formidabili marinai, rinomati filosofi, straordinari guaritori... Parti alla scoperta di questi popoli che hanno segnato la storia.

Pagine: 96.

DIVINITÀ EGIZIE

Esplora l’affascinante mondo della mitologia egizia. Segui le avventure di Iside e Osiride, mitica coppia reale, e del loro figlio Horus, il leggendario dio con la testa di falco. Scopri chi è Anubi, il dio della mummificazione dalla testa di sciacallo e protettore dei defunti. E Sekhmet, la potente dea guerriera con l’aspetto di una leonessa, lei è davvero particolare… Presto scoprirai perché!

Pagine: 96.

ISIDE E OSIRIDE

La dea Iside e il dio Osiride regnano insieme sull'Egitto e sono adorati dal loro popolo! Un giorno, il dio Seth, invidioso delle fortune dei due amanti, li invita a provare un magnifico sarcofago che ha costruito. Quando Osiride si sdraia al suo interno, Seth chiude la bara e la getta nel Nilo...

Pagine: 40.

ANUBI

In Egitto, al calar della notte, non è insolito vedere uno sciacallo vagare per i cimiteri… Si tratta davvero dell’animale? O del dio della mummificazione, talvolta di passaggio nel mondo degli umani? Spesso ritenuta una divinità minore, Anubi svolge tuttavia un ruolo essenziale nella mitologia egizia: guida le anime dei morti nell’aldilà!

Pagine: 40.

OTTAVIANO AUGUSTO

Quando il suo amato prozio Giulio Cesare viene ucciso, il giovane Ottaviano è distrutto… Ma decide di reagire! Sfida tutti gli uomini politici del suo tempo e diventa l’uomo più importante di Roma. Con il suo nuovo nome Augusto, è il primo imperatore romano della storia.

Pagine: 40.

ALESSANDRO MAGNO

Il futuro re di Macedonia, Alessandro, è ancora giovanissimo quando riesce a cavalcare un cavallo indomabile! Questa ostinazione lo porterà molto lontano: diventa faraone d'Egitto, re dell'Asia e grande re di Persia. Per le sue innumerevoli conquiste sarà conosciuto come Alessandro Magno, che significa “il grande”.

Pagine: 40.

LE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO

La piramide di Cheope, i giardini pensili di Babilonia, il tempio di Artemide a Efeso… Verso il V secolo, uno scrittore avrebbe creato una lista delle sette opere architettoniche e artistiche più belle della sua epoca. Le chiama le “Meraviglie del mondo”! Che cosa ne resta oggi? Presto lo scoprirai…

Pagine: 40.

IL SISTEMA SOLARE

Sai quanto impiega la nostra piccola Terra a fare un giro intorno al Sole? E perché Marte è rosso? O di cosa sono fatti gli immensi anelli di Saturno? Preparati a viaggiare nel nostro Sistema solare… Tra asteroidi, pianeti, stelle, ghiaccio e polveri!

Pagine: 40.

DARWIN

Conosci Charles Darwin, il famoso scienziato inglese? Le sue ricerche spiegano come alcuni esseri viventi evolvono nel corso del tempo e come altri spariscono attraverso un processo di selezione naturale. Questo amante della natura dimostra che l’uomo non discende da Adamo, come viene detto nella Bibbia. Tali idee gli creeranno qualche problema…

Pagine: 40.

LA COMPARSA DELLA VITA

Com’è comparsa la vita sulla Terra? Come tanti altri bambini prima di te, sicuramente anche tu te lo sei chiesto… Bella domanda! L’Universo si sarebbe originato da un puntino: piccolo quanto la capocchia di uno spillo! Poi si sono formate le stelle, le galassie e i sistemi planetari. Come il nostro Sistema solare e i suoi otto pianeti. Cosa succede allora sulla nostra Terra?

Pagine: 40.

MANDELA

“La folla potrebbe soffocarti d'amore!” Ha detto un amico a Nelson Mandela quando quest’ultimo è uscito di prigione. Ha trascorso ventisette anni dietro le sbarre per essersi opposto all'apartheid, una politica razzista adottata nel suo Paese, il Sudafrica. Mandela diventa presto un simbolo di pace e libertà per il mondo intero…

Pagine: 40.

MOZART

Il piccolo Wolfgang Amadeus Mozart suonava il clavicembalo ancor prima di saper leggere e scrivere! Non sorprende che sia diventato uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, componendo importanti opere come Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Il flauto magico. Mentre scrive un Requiem, si ammala gravemente... Un triste segno del destino?

Pagine: 40.

LA GIOCONDA

La Gioconda… Sicuramente hai già sentito parlare di questo dipinto. Un’opera d’arte famosa in tutto il mondo! Ma per quale motivo questo ritratto di Leonardo da Vinci fa così tanto parlare di sé? Forse perché la Monna Lisa sembra seguirci con lo sguardo ovunque ci troviamo…

Pagine: 40.