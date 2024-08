NBA 2K25 nuove caratteristiche per Console e PC

I nuovi video sono su YT ai seguenti link:

Diario di sviluppo: https://youtu.be/Z5wlEkY2FAo

Il nuovo Trailer:

https://youtu.be/3a7ZicbQOxA

NBA 2K25 vivacizza La Città con nuove caratteristiche per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC

Scopri un parchetto cittadino rinnovato con il ritorno di Il mio CAMPO e con l’annuncio dei Campi di prova in una città in cui si può giocare e vincere ovunque.

Oggi 2K ha presentato gli aggiornamenti in arrivo per La Città in NBA 2K25 per PlayStation5 (PS5), Xbox Series X|S e, per la prima volta, su PC. Sulla base del feedback ricevuto dai giocatori, NBA 2K25 accoglie i giocatori in una Città interattiva completamente rinnovata, progettata per essere più ospitale e familiare, un hub sulla Boulevard of Stars, un'arena più grande per ospitare i Terreni di Prova, il ritorno di Il mio CAMPO e degli iconici MyPARKS di 2K15 e molto altro ancora.

“La Città di NBA 2K25 è stata riprogettata tenendo conto dei feedback della comunità ”, ha dichiarato Erick Boenisch, vicepresidente dello sviluppo NBA di Visual Concepts. “Abbiamo costruito una città completamente nuova, molto più personale e accessibile, abbiamo riportato in auge le esperienze nostalgiche volute dai fan e abbiamo creato nuovi modi di competere a tutti i livelli. La città di NBA 2K25 si concentra maggiormente sulla pallacanestro e permette di immergersi più rapidamente nell'esperienza di gioco, consentendo ai giocatori di connettersi e competere più velocemente”.

Quest'anno la città offre una serie di miglioramenti, tra cui:

? Una città interattiva completamente nuova: NBA 2K25 presenta una nuovissima e vibrante città incentrata sul basket. Caratterizzata da una mappa più ricca, dove gli spazi vuoti sono stati eliminati e ogni edificio ha uno scopo, La Città è stata progettata per essere più personale e dinamica. Nel cuore della città si trova il Boulevard of the Stars, una strada di lusso che consente un semplice accesso a tutte le modalità di gioco ed esperienze come la rinnovata Pro-AM, il REC e l'Ante-Up. La strada è fiancheggiata dalla Walk of Fame, che mette in vetrina tutte le squadre del campionato NBA e lascia dei posti ancora da riempire. Quando i giocatori vinceranno i loro campionati in La mia CARRIERA, entreranno a far parte della storia dell'NBA.

? Il mio CAMPO: rispondendo alle richieste della comunità , NBA 2K25 reintroduce Il mio CAMPO. L'appartamento e il campo da basket al centro della città sono i luoghi riservati ai giocatori per allenarsi e sono la sede centrale per La mia CARRIERA di NBA 2K25. I giocatori possono affinare le loro abilità e allenarsi da soli, oppure invitare amici e compagni di La mia CARRIERA per giocare 1v1, 3v3, HORSE e altri tipi di partite. I giocatori possono personalizzare Il mio CAMPO con nuovi murales guadagnati con le missioni e le ricompense della stagione.

? Campi di prova: Campi di prova è il nuovo luogo per le competizioni più accese di La Città . L'arena ispirata al Colosseo è il punto di riferimento per le partite di classifica, con accese sfide 1v1, 2v2, 3v3 o 5v5, con Indicatori di difficoltà e Shot Meters disattivati. Campi di prova darà risalto ai migliori giocatori di NBA 2K25 con classifiche che si aggiornano quotidianamente evidenziando i primi giocatori in classifica per ogni tipo di partita. I primi cinque giocatori di ogni stagione otterranno ricompense esclusive, mentre tutti coloro che gareggeranno in Campi di prova potranno salire di livello e guadagnare la migliore REP de La Città .

? Affiliazioni RISE ed ELITE: La rivalità tra ELITE e RISE continua in NBA 2K25 con nuovi campi per ogni Affiliazione. I giocatori ELITE si insedieranno nei resti di una vecchia fortezza che un tempo fungeva da vivace centro per il commercio marittimo dei pirati, con campi da gioco sul ponte e all'interno di una nave pirata. Chi si unisce a RISE si troverà invece in una fabbrica di robot futuristica e vivace, con enormi mech in fase di assemblaggio. Seguendo i consigli della community, i campi da gioco all'interno di ciascun parco delle Affiliazioni sono stati progettati per essere più vicini tra loro e facili da raggiungere, in modo che i giocatori possano entrare in azione più velocemente.

? Integrazioni iconiche de Il mio PARCO: NBA 2K25 punta sulla nostalgia e celebra il decennio trascorso da NBA 2K15 riportando tutti e quattro i “Il mio PARCO” nel Centro Eventi. Dal soleggiato parco di Sunset Beach, all'industriale Rivet City, all'ambientazione urbana della Città Vecchia e, naturalmente, a Il mio PARCO della Città Vecchia aggiornato sulla portaerei, tutti “Il mio PARCO” sono stati rimasterizzati nei minimi dettagli, utilizzando tecnologie e illuminazione di nuova generazione. Una nuova rimasterizzazione sarà svelata durante ognuna delle prime quattro Stagioni.

? Co-Op Basket: torna con più premi e tre luoghi completamente nuovi. In NBA 2K25 è stata introdotta la modalità Co-Op per Basket, che consente ai giocatori di unire le forze con un massimo di altri due amici in partite 3v3 per distruggere una nuova serie di boss e completare insieme le missioni di Basket.

? Nuove caratteristiche per i principianti: In NBA 2K25 sono state aggiunte diverse nuove funzioni per rendere la città più accogliente per i principianti. All'esterno di ogni edificio o attività , i nuovi chioschi HoloHelp Info forniscono ai giocatori una descrizione dettagliata del funzionamento di ogni modalità e il livello di abilità desiderato per quell’esperienza. Nel frattempo, nei parchi ELITE e RISE si trovano nuovi Campi casuali da gioco adatti ai principianti, con sfide più semplici, che permettono ai giocatori di imparare a giocare insieme ad altri principianti.

Per la prima volta, La Città arriva su PC. I giocatori con hardware compatibile potranno sperimentare un maggiore realismo in The City grazie alla tecnologia ray tracing. Tutti i dettagli su La Città , compresi i nuovi aggiornamenti su Streetball, REP, una nuova esperienza di karting al coperto, le modalità di accesso al Triple Threat Park e altro ancora, sono disponibili nel Courtside Report e nel Diario degli sviluppatori.

Vantaggi dell’accesso anticipato:

NBA 2K25

esce in tutto il mondo il 6 settembre per le piattaforme PS5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC. I fan che acquistano prima del 6 settembre 2024 possono giocare a NBA 2K25 dal 4 settembre su PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One e PC*. I giocatori che hanno già preordinato una qualsiasi edizione di NBA 2K25 su piattaforme compatibili presso i rivenditori aderenti all'iniziativa avranno automaticamente diritto al vantaggio dell'Early Tip-Off. L'Early Tip-off inizia mercoledì 4 settembre alle ore 14:00. Per ulteriori informazioni, visitare le

FAQ

sull'Early Tip Off.