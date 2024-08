Chef e YouTuber Spagnolo Condannato all'Ergastolo per Omicidio in Thailandia

Daniel Sancho Bronchalo, noto chef e YouTuber spagnolo, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale thailandese per l'omicidio del chirurgo colombiano Edwin Arrieta. L'omicidio è avvenuto sull'isola di Ko Phangan, una popolare meta turistica. Sancho ha confessato di aver ucciso Arrieta durante un alterco, successivamente smembrando il corpo e cercando di disfarsi dei resti gettandoli in mare.

Le indagini della polizia thailandese hanno rivelato che Sancho aveva premeditato il crimine, acquistando coltelli e prodotti per la pulizia il giorno precedente. Dopo l'omicidio, ha cercato di occultare il corpo smembrato, spargendo i resti in diverse località dell'isola. L'arresto di Sancho è avvenuto rapidamente, grazie alle prove video raccolte e alla sua confessione.

Il caso ha suscitato grande scalpore, non solo per la brutalità dell'atto, ma anche per il coinvolgimento di una figura pubblica come Sancho, figlio di due famosi attori spagnoli.