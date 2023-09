Youtuber Ruby Franke Arrestata per Abusi su Figli: Il Terribile Scandalo Dietro il Canale 8 Passengers

Ruby Franke, una popolare youtuber, è stata arrestata il mese scorso con l'accusa di maltrattare e abusare dei suoi sei figli per guadagnare follower. Il suo canale, 8 Passengers, una volta celebre, raccontava una realtà distorta di "metodi educativi" che rasentavano la tortura.

Lo Scandalo nel Canale degli Orrori:

Su 8 Passengers, Franke dettagliava il modo in cui educava i suoi figli, comprese punizioni come la negazione di cibo e spazio personale, obbligandoli a fare flessioni e saltare la scuola per pulire il pavimento quando si comportavano male. Questo era solo l'inizio di un orribile quadro. Le indagini della polizia hanno rivelato pratiche ancora più cruente.

L'Orrore Nascosto:

Franke e la sua socia, la terapeuta Jodi Hildebrandt, avrebbero utilizzato pepe di Cayenna e pasta di miele per "curare" le ferite inflitte ai due figli più piccoli, che sono stati ricoverati in ospedale dopo l'arresto delle due donne. Il figlio 12enne ha raccontato agli investigatori di essere stato legato con una corda e del nastro adesivo dalla terapista. Era emaciato, debole e presentava ferite aperte.

Il Coraggio del Ragazzino:

L'orrore è venuto alla luce grazie al coraggio del 12enne, che è riuscito a liberarsi e fuggire da una finestra per chiedere aiuto a un vicino. Il vicino, vedendo le condizioni del ragazzo, ha subito chiamato la polizia.

Il Seguito Incredibile:

Ciò che stupisce è il vasto seguito di Ruby Franke. Il suo sito, ora chiuso, aveva 2,5 milioni di follower che non avevano mai segnalato abusi, nonostante le evidenze. Anche suo marito Kevin, che non è stato arrestato, ha suscitato indignazione pubblica per non aver denunciato quanto accadeva al di fuori del canale Youtube. L'avvocato di Kevin ha difeso l'uomo, dichiarando che è focalizzato sul benessere dei suoi figli.

