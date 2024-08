Il “realme Cool Tech Fest” continua con nuove imperdibili offerte

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, annuncia importanti novità per il suo “realme Cool Tech Fest”, che, dopo il successo della prima fase, si arricchisce oggi di nuove offerte per tutti gli appassionati di tecnologia.

Da oggi sarà infatti possibile trovare alcuni dei più recenti smartphone realme a prezzi ancora più convenienti, con la possibilità dirisparmiare fino a 100 euro su alcuni dei modelli più interessanti sul mercato.

In particolare, fino al 15 settembre il potentissimo realme GT6 sarà disponibile presso i punti vendita dei principali distributori al prezzo consigliato di 699,99 euro per la configurazione 16+512, mentre realme 12+ 5G sarà in offerta a 299,99 euro per la versione 8+256 e 349.99 per la variante 12+512. realme 12x sarà invece in offerta a 189,99, mentre il nuovo realme C61 sarà disponibile al prezzo scontato di 149,99 euro per la configurazione 6+256.

Organizzato a margine dell’annuale 828 Fan festival, il realme Cool Tech Fest nasce per celebrare i grandi

traguardi che l’azienda ha raggiunto quest’anno in Europa, dove si colloca ora tra i primi 4 marchi di smartphone in Italia tra le prime 5 aziende del settore in Spagna.

Durante l’edizione di quest’anno, realme ha presentato la sua rivoluzionaria SuperSonic Charge da 320W, una novità che stabilisce nuovi standard in termini di potenza, sicurezza ed efficienza. Questa tecnologia porta la ricarica rapida a livelli senza precedenti, ed è, attualmente, la soluzione di ricarica più veloce al mondo, in grado di caricare completamente uno smartphone in soli 4 minuti e 30 secondi, fino al 26% della capacità in un minuto e oltre il 50% in meno di 2 minuti.