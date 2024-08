D&D Direct Celebra il futuro di Dungeons & Dragons

Il gioco di ruolo più famoso al mondo continua a migliorare. Oggi, durante la presentazione video del D&D Direct su YouTube, il D&D Studio ha condiviso il proprio entusiasmo per tutte le incredibili storie fantasy che stanno per arrivare. Gli appassionati di DUNGEONS & DRAGONS che hanno preordinato il 2024 Player’s Handbook in formato digitale e hanno un abbonamento Master Tier a D&D BEYOND potranno accedere ai contenuti del manuale fin dal 3 settembre, prima che vengano pubblicati ovunque il 17 settembre.

I fan potranno anche recarsi nel loro negozio di giochi locale per acquistare una copia del Player’s Handbook con copertina standard o alternativa. Molti negozi stanno organizzando eventi per celebrare l'uscita del manuale, così che gli appassionati possano giocare a D&D con tutti gli altri giocatori locali, condividendo con loro il divertimento.

Inoltre, nel corso del 2025 arriveranno anche le versioni localizzate dei nuovi manuali base in italiano, francese, tedesco e spagnolo:

Manuale del Giocatore: marzo 2025

Guida del Dungeon Master: giugno 2025

Manuale dei Mostri: settembre 2025

“D&D non è solo un gioco: è una comunità straordinaria che si dedica a dare vita alla fantasia e al senso del meraviglioso, in qualunque luogo la gente voglia giocare, che sia tra le mura domestiche o in luoghi pubblici”, ha dichiarato Jess Lanzillo, Head of D&D Product and Franchise. “Siamo entusiasti di celebrare il grande anniversario di D&D con l'uscita del nuovo Player’s Handbook! Insieme alla comunità, abbiamo costruito questo nuovo Manuale del Giocatore concentrandoci su ciò che rende D&D così bello: unire le persone attraverso l'esperienza condivisa dell'avventura”.

Sia che siano veterani del gioco o che abbiano appena iniziato la loro avventura, gli appassionati di D&D con un account di D&D BEYOND dal 3 settembre potranno creare un nuovo personaggio, utilizzando le nuove versioni delle classi del Chierico, del Guerriero, del Ladro e del Mago.

Oltre ad annunciare l'accesso anticipato al Player’s Handbook di D&D BEYOND, il team è stato entusiasta anche di condividere i progetti per il 2025. Ecco un'anticipazione:

Dragon Anthology (titolo provvisorio), previsto per l'estate 2025.

Tutto quello che avreste voluto sapere sui draghi ma che non avete mai osato chiedere, oltre a dieci brevi avventure che hanno tutte come protagonisti i draghi… Nei dungeon!

Updated Starter Set (titolo provvisorio), previsto per l'autunno 2025.

Con componenti uniche progettate per introdurre nuovi giocatori a D&D, attraverso un'avventura ispirata alla storica “Keep on the Borderlands”.

The Forgotten Realms Player Guide (titolo provvisorio), previsto per la fine del 2025.

Nuove sottoclassi, imprese, background, fazioni e incantesimi dell'ambientazione più popolare di D&D

The Forgotten Realms Adventure Guide (titolo provvisorio), previsto per la fine del 2025.

Un manuale ricco di strumenti e traboccante di storia e luoghi, per ispirare i DM a creare infinite campagne nei Forgotten Realms da far esplorare ai giocatori.

Wizards sta inoltre continuando a sviluppare un sandbox 3D immersivo di prossima uscita, che consentirà ai fan di costruire la propria esperienza di D&D utilizzando l'Unreal Engine 5. Le miniature digitali di Project Sigil potranno essere personalizzate, per soddisfare la visione di ogni appassionato e mostrare gli oggetti magici che i loro personaggi raccoglieranno durante le loro avventure. Grazie agli strumenti facili da utilizzare e alle risorse inclusi nel software di creazione, i DM più abili potranno dare vira a mondi e livelli infiniti.

“Sigil è stato progettato per aggiungere opzioni alla già ricca esperienza offerta dai manuali e da D&D BEYOND, supportando ed estendendo i vostri modi di giocare preferiti, piuttosto che sostituendo ciò che amate”, ha dichiarato Chris Cao, Head of Project Sigil di Wizards. “Che si tratti di lussureggianti ambientazioni 3D, di titanici scontri con i boss o di incredibili personalizzazioni per le vostre miniature, Sigil sarà a disposizione per facilitare la connessione online con gli amici, introdurre nuovi giocatori al vostro gioco e creare i vostri mondi”.