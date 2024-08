GEEKOM presenterà nuovi mini PC all'IFA 2024

La più grande fiera annuale al mondo per l'elettronica di consumo, IFA, riunisce ogni anno a Berlino migliaia di aziende tecnologiche e centinaia di migliaia di imprenditori e appassionati di tecnologia da tutto il mondo.

Il 2024 segna il centenario di IFA e GEEKOM, un'azienda tecnologica taiwanese nota anche come "Green Mini PC Global Leader", farà il suo debutto alla fiera!Con 21 anni di dedizione, innovazione e duro lavoro nel settore dei PC, GEEKOM si è affermata con successo come il marchio di riferimento per mini PC affidabili.

L'azienda non solo si concentra sulla qualità e sulle prestazioni dei suoi prodotti, ma è anche impegnata nella visione del Green Computing, oltre a proteggere i dati personali degli utenti.GEEKOM prevede di presentare un'entusiasmante gamma di mini PC alimentati da intelligenza artificiale all'IFA 2024, inclusi modelli dotati con l'hardware più avanzato.

I mini PC alimentati dai processori Intel Core Ultra includono GEEKOM IT1 Ultra, IT1 Mega, GT1 Ultra, GT1 Mega, XT1 Ultra e XT1 Mega. Mentre ogni modello è disponibile con un chip Core U7-155H o Core U9-185H, solo i Mega sono dotati di doppi jack Ethernet, che consentono loro di servire funzionalità di rete più sofisticate come router soft, macchine virtuali, firewall hardware e persino server domestici.

Le doppie porte Ethernet possono anche separare le connessioni di rete interne ed esterne, fornendo una separazione logica e fisica del traffico di rete attendibile e non e mantenendo i dati al sicuro da potenziali attacchi informatici.

I modelli basati su AMD di GEEKOM in mostra includono AE8 MAX, A8 MAX e AX8 MAX. Ognuno di essi è dotato di una CPU AMD HawkPoint Ryzen 8040 (fino a Ryzen 9 8945HS), RAM DDR5 a doppio canale e doppi jack Ethernet da 2,5 Gbps. Inoltre, GEEKOM presenterà anche un mini PC da gioco chiamato APro8 MAX.

Con un potente processore Ryzen 7 8845HS e una scheda grafica discreta AMD RX 7600M XT, il computer è progettato per eseguire i giochi più intensivi in ??termini di grafica con impostazioni di alta qualità. È destinato ad attirare molti utenti!

IFA2024 si terrà dal 6 al 10 settembre 2024. Puoi trovare lo stand di GEEKOM presso H11.2-128, Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlino, Germania.